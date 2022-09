Minderjarige Nederlander in Antwerpen met explosief aangehouden

Connect on Linked in

In de regio Antwerpen heeft de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag drie Nederlanders gearresteerd en een explosief onschadelijk gemaakt. De politie vermoedt dat de drie een aanslag wilden gaan plegen op een pand dat al eerder doelwit is geweest. Dat gebeurde op de Rietschoorvelden in Merksem. De verdachten zitten vast en zijn 17, 18 en 19 jaar oud, aldus het Antwerpse parket.

Rode tekst

Zaterdag heeft de jeugdrechter besloten de 17-jarige in de gesloten jeugdinstelling van Everberg te plaatsen. De twee meerderjarigen zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. Op de gevel was een boodschap aangebracht. De boodschap in rode tekst was niet goed leesbaar, behalve het laatste woord ‘coke’, zo schrijft de Gazet van Antwerpen.

Omdat de politie camerabewaking in de straat had geïnstalleerd konden agenten zien hoe drie personen graffiti aanbrachten op een gevel. Niet veel later zetten een arrestatie-eenheid een voertuig aan de kant met drie Nederlandse inzittenden. De auto werd afgetakeld voor sporenonderzoek.

Explosief

Agenten zeiden te hebben waargenomen dat net voor de arrestatie de verdachten een object probeerden weg te gooien onder een geparkeerde auto. Dat voorwerp bleek een werkend explosief te zijn. Uit voorzorg werden zo’n 40 bewoners van de Roggestraat in Merksem een tijdlang geëvacueerd uit hun woning. De explosievendienst Dovo heeft het explosief meegenomen naar natuurgebied De Oude Landen in Ekeren. Daar is het tot ontploffing gebracht.

Gino

Het pand dat doelwit was is volgens de Gazet de ouderlijke woning van twee broers die worden gelinkt aan een criminele groep. Afgelopen woensdagnacht ontplofte een vuurwerkbom in de voortuin. De woning is de afgelopen maanden tweemaal beschoten.

In Antwerpen speelt een conflict in de drugswereld. Panden van de verschillende partijen zijn doelwit van beschietingen en explosieven. Verschillende groepje jongen Nederlanders zijn de afgelopen weken aangehouden omdat ze aanslagen zouden willen plegen.

