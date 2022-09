Nederlandse politie pakt aanslagplegers Antwerpen

Connect on Linked in

De Landelijke eenheid van de politie heeft woensdagavond twee verdachten aangehouden, die op een woning in Antwerpen hadden geschoten en daarop naar Nederland vluchtten.

Geschoten

Woensdagavond rond 20.30 uur werd er tekst aangebracht op een huis aan de Antwerpse Deken de Winterstraat in de wijk Berchem. Daarna werd ook op de woning geschoten. Er was op dat moment niemand aanwezig.

Achtervolging

Een voorbijganger merkte de verdachte en zijn voertuig op. Daarop werd de Nederlandse politie gealarmeerd. Hierop kon de Nederlandse politie het voertuig na een achtervolging aan de kant zetten. Twee inzittenden, van 19 en 20 jaar, werden gearresteerd.

Al twee keer eerder was het raak in dezelfde straat. Begin augustus werd op een muur van het huis het woord ‘snitch’, geschreven, verrader. Toen werd ook een auto die voor de deur stond in brand gestoken. In juli beschadigde een vuurwerkbom een gevel van het huis dat eigendom zou zijn van een familie, waarvan leden in verband worden gebracht met drugshandel.

Overgeleverd

Het Antwerpse parket van Justitie laat weten dat door een samenwerking met Nederland tien verdachten konden worden gearresteerd, rond drugsgerelateerd geweld. Eerder deze week werden drie mannen al overgeleverd aan België en aangehouden. Dat trio verschijnt morgen voor de rechtbank. Zij worden verdacht van betrokken te zijn bij criminele feiten die zich in Antwerpen op 7 september afspeelden aan de Zeevaartstraat. Dat zou om deze gebeurtenissen kunnen gaan.