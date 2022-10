Nederlanders opgepakt voor mislukte aanslag op Belgische criminele familie

Connect on Linked in

In het gerechtelijk onderzoek naar de mislukte aanslag op een pand in de Van Lissumstraat in Deurne (stadsdistrict Antwerpen) zijn woensdag twee Nederlanders en een Belg gearresteerd. Dat meldt het Antwerps parket vrijdag.

Bewakingsdienst

In de nacht van 9 augustus 2022 zou een groepje jongeren een plan beraamd hebben om een brandbom te gooien naar een pand in de Van Lissumstraat in Deurne. Na eerdere incidenten had de geviseerde Berchemse familie El H. zelf bewakingsteams samengesteld om hun adressen te beschermen tegen aanvallers.

Schokkende beelden

Op de bewuste nacht zouden de vermoede aanslagplegers zijn ontvoerd in de Wipstraat in Antwerpen. Daar werden ze naar een locatie gebracht waar ze werden vastgehouden, geslagen en gefolterd. Uiteindelijk werden ze weer vrijgelaten.

Later doken schokkende foto’s en filmpjes van deze feiten op in de media. Twee jongens lagen gekneveld op de grond, hun polsen, enkels, ogen en mond afgeplakt met tape. Het gezicht van één van hen was gezwollen. Op een ander filmpje waren de twee helemaal naakt te zien.

Drie verdachten

De opsporingsdiensten wisten de vermoedelijke betrokkenen van de poging tot aanslag te identificeren. Tijdens drie huiszoekingen in Antwerpen en Turnhout werden twee 18-jarige mannen en een 20-jarige man gearresteerd door de Federale Gerechtelijke Politie van Antwerpen.

Twee langer vast

De onderzoeksrechter in Antwerpen hield twee van de verdachten aan op verdenking van poging opzettelijke brandstichting en deelname aan een criminele organisatie. Zij verschijnen dinsdag voor de raadkamer. Een derde verdachte is voorwaardelijk vrijgelaten.