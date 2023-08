Nederlandse aanslagplegers in België voor de rechter

Connect on Linked in

Vier Nederlandse verdachten lopen kans op jarenlange gevangenisstraffen, na een serie aanslagen die zij in Antwerpen pleegden. In een van de zaken eist de kickbokser Jamal Ben Saddik een schadevergoeding. Dit bericht Het Laatste Nieuws.

Beeld: het huis van de familie van Jamal Ben Saddik in Antwerpen, waarop werd geschoten.

Schot

Het gaat om een schot dat werd afgevuurd op een woning in Antwerpen aan de Zegepraalstraat op 1 juli 2022, en een beschieting in die stad op 21 september van dat jaar. Op 1 juli was de kogel volgens de politie bestemd voor het huis van de familie van de kickbokser Jamal Ben Saddik in de wijk Borgerhout.

Aan het stuur van de auto zat Tarik J. (toen 18), naast hem Ayoub H. (26). Het wapen waarmee geschoten was lag nog in de auto. De twee Amsterdammers werden opgepakt en zitten ondertussen al ruim een jaar in voorarrest, aldus Het Laatste Nieuws.

Ayoub H. zweeg een jaar lang over wat er gebeurd was, maar wilde nu wel praten. ‘Hij betwist de feiten niet langer’, aldus zijn advocate. ‘Door zijn verstandelijke beperking heeft het wat langer geduurd.’ Tarik J. zei op zijn beurt zei dat hem enkel gevraagd was te rijden naar Antwerpen, hij beweert niet te weten waarom dat nodig was.

De bekende kickbokser Jamal Ben Saddik: ‘Ik neem die jongens hier niets kwalijk, ze hebben een domme keuze gemaakt en zijn nog jong’

Ben Saddik eiste een voorlopige schadevergoeding van 25.000 euro in de zaak, omdat het hem vanuit veiligheidsoverwegingen daarna door de gemeente verboden werd een sportschool te openen. Hij is echter mild over de verdachten: ‘Ik vind het jammer dat ik mijn sportschool niet kon openen. Maar ik neem die jongens hier niets kwalijk, ze hebben een domme keuze gemaakt en zijn nog jong.’

Geladen wapen

Na de beschieting van een woning op 21 september 2022 konden twee jonge kerels uit Almere opgepakt worden. In hun auto lagen een geladen wapen, net als de spuitbus waarmee ‘Dief’ op de garagepoort van de familie E.H. was gespoten. Het parket eiste ook tegen deze twee mannen een straf van vier jaar. ‘Uit berichten in Snapchat bleek dat ze allebei goed wisten wat er ging gebeuren.’

Bernicio H. (21) bekende geschoten te hebben. Waarom hij met zijn stabiel leven dan toch die feiten gepleegd had, vroeg de rechter. ‘Ik was gewoon naïef, het was een momentopname.’

Chauffeur Jeraiho P. (20) zei dat hij niet wist waarom hij naar Antwerpen moest rijden. ‘Ik dacht dat we naar de “hoerenstraat” gingen.’

Volgende week doet de rechtbank uitspraak in deze zaken.