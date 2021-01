Nederlandse atleet krijgt in Hongarije vier jaar voor drugshandel

Connect on Linked in

De Nederlandse hardloper Roelf B. is samen met zijn vriend Gert-Jan N. dinsdag in Hongarije in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar cel voor drugshandel, een jaar minder dan de straf die de rechtbank vorig jaar oplegde. Het Openbaar Ministerie was in hoger beroep gegaan, na een eis van acht jaar cel.

Met Hongarije is overeengekomen dat de twee hun straf met aftrek van voorarrest in Nederland mogen uitzitten.

B. en N. werden in de zomer van 2019 opgepakt op muziekfestival Sziget in Boedapest. Ze hadden wiet en xtc-pillen bij zich met een waarde van ongeveer 300.000 euro.