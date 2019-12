‘Nederlandse onderwereld nerveus over Nederlands-Belgisch onderzoek’

Print This Post

De Belgische en Nederlandse politiediensten onderzoeken al enige tijd allebei de activiteiten Kees F. (42) uit Poppel (B). De Gazet van Antwerpen schrijft dat de onderzoeken bij criminelen voor wat hoofdbrekens zorgen omdat het erop lijkt dat de luxueuze villa van F. was volgezet met microfoons en gedurende langere tijd is afgeluisterd.

Lachgas

F. wordt ervan verdacht leiding te hebben gegeven aan de productie van synthetische drugs. De Nederlandse politie breng hem in verband met een aantal grote labs in Nederland en België waar MDMA, amfetamine en crystal meth werd gemaakt. De Belgen onderzoeken zijn betrokkenheid bij een fantastische hoeveelheid lachgas die in een Belgische loods werd ontdekt en waarvoor F. geen vergunning zou hebben gehad.

Kees F. werd gearresteerd nadat de politie twee jaar lang vele gesprekken in zijn villa hadden afgeluisterd. In het onderzoek zitten ook Nederlandse verdachten vast. Nederland heeft overlevering van F. gevraagd.

Villa

De arrestatie van Kees F. zorgt volgens de Gazet voor grote nervositeit in het Nederlandse misdaadmilieu omdat F. vele mogelijk criminele personen in zijn Poppelse villa met kasteelachtige trekken heeft ontvangen en daar veel gesprekken zijn gevoerd. Er waren in de villa naast gastenverblijven, een zwembad, een discotheek en een fitnesszaal aanwezig.