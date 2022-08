Arrestatie Colombiaanse cocaïnehandelaar op Oekraïnse grens – Nederlandse politie assisteerde in onderzoek

Connect on Linked in

Op de grens van Polen en Oekraïne is deze week een Colombiaan aangehouden die ervan wordt verdacht verschillende grote cocaïnetransporten naar West-Europa te hebben georganiseerd. Dat ging om zendingen per zeiljacht. De arrestatie werd gedaan op verzoek van de Spaanse autoriteiten en was gecoördineerd door Europol in samenwerking met de Franse, Nederlandse en Poolse politie. Een van de vangsten in het onderzoek relateerde de politie aan Nederlandse criminelen van Marokkaanse komaf.

5,5 ton cocaïne

De Colombiaan wordt ervan verdacht opdracht te hebben gegeven voor een transport van meer dan 1.600 kilo cocaïne die in januari 2021 in Huelva (Andalusië) in beslag werd genomen. Hij was volgens de Spanjaarden ook betrokken bij bijna 5,5 ton cocaïne die in 2021 op een zeiljacht (zie foto) in de Atlantische Oceaan is onderschept. In die zaak werd de Spanjaard Carlos Silla Otero gearresteerd.

Het onderzoek naar de Colombiaan is enkele jaren geleden begonnen op basis van informatie dat hij al zeker tien jaar op zeilboten vanuit Venezuela cocaïne naar Spanje zou laten brengen. Uit onderzoek bleek volgens de Spaanse Nationale Politie dat de man beschikte over een breed netwerk in Spanje en Frankrijk. Als de drugs eenmaal op de vaste wal was aangekomen verkocht hij grote partijen aan klanten in Frankrijk en Spanje.

Zeiljacht

Het onderzoek leidde in 2021 tot de vangst van de vijf ton in de zaak van Silla Otero en de inbeslagname van 1.623 kilo cocaïne een garage in het centrum van Huelva. De Colombiaan wist toen te ontkomen aan arrestatie. Twee anderen werden wel gearresteerd. Daarna vaardigde Spanje een Europees aanhoudingsbevel tegen de man uit.

Hij onderhield ook contacten met Zweedse criminelen. Afgelopen juni werd een man die bekend staat als de “Zweedse Pablo Escobar” opgepakt. In dat onderzoek sprak de Spaanse politie van een link met de ‘Nederlandse Mocro Mafia’ zonder daarover details te geven. Waarschijnlijk heeft de Nederlandse recherche in dit onderzoek bijstand verleend.

De politie zegt dat de verdachte naar Oekraïne wilde reizen om daar een zeiljacht te laten bouwen voor cocaïnetransporten.