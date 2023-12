Negen jaar cel voor grootschalige cocaïnesmokkel van Curaçao naar Oost-Nederland

Connect on Linked in

De rechtbank in Zwolle heeft donderdag tot negen jaar celstraf opgelegd aan zeven leden van een criminele organisatie die op grote schaal cocaïne vanuit Curaçao naar Oost-Nederland smokkelde. De hoogste straf is voor de 50-jarige Kaptan C. uit Hengelo, die wordt gezien als de leider van de groep.

Kalkzandsteen

Bij de grootschalige cocaïnesmokkel werd gebruik gemaakt van zeecontainers die vanuit de haven van Curaçao via Vlissingen bij een bedrijf in Silvolde, dat als dekmantel diende, terecht kwamen. Na aflevering werd de drugs gesorteerd en vervoerd naar Enschede of Hengelo, bedoeld voor de afzetmarkt. De honderden kilo’s cocaïne zaten verstopt in containers tussen ladingen kalkzandsteen.

In december 2020 werd een eerste container in de haven van Curaçao ingescheept. Deze werd drie weken later opgehaald uit Vlissingen en afgeleverd bij het bedrijf in Silvolde. In totaal gaat het om vier cocaïnetransporten vanuit Curaçao.

De zeven verdachten werden in de zomer van 2022 aangehouden op verschillende locaties in Nederland maar ook Duitsland.

Sky ECC

De 50-jarige Kaptan C. had samen met de 56-jarige Martinus Z. uit Delft een aansturende en leidinggevende rol. Uit onder meer ontsleutelde Sky ECC-telefoons bleek de onderlinge rolverdeling. De medeverdachten leggen op verschillende momenten verantwoording af aan hoofdverdachte C. Uit het dossier blijkt volgens justitie ook dat C. zocht naar meer dekmantelbedrijven (een metaalbedrijf en een fruitbedrijf) en zelfs naar een rederij met schepen en scheepspersoneel.

De rechtbank veroordeelt Kaptan C. tot negen jaar cel. Dat is conform de eis van het Openbaar Ministerie.

Sturende rol

‘De rechtbank is van oordeel dat uit de bewijsmiddelen, in onderling verband en samenhang bezien, ondubbelzinnig naar voren komt dat C. een organiserende, sturende en initiërende rol had bij de invoer van de cocaïne. Hij had een prominent aandeel in het leggen van de eerste contacten met Curaçao en het regelen van de BV bij de start van de cocaïne-lijn.’

De 56-jarige Martinus Z. krijgt zeven jaar cel. Hij gaf aanwijzingen over het proces van het vervoer van de cocaïne in containers. Tegen hem eiste het OM zes jaar cel.

Financieel adviseur Muhammed C. uit Schiedam, die zorgde voor het geld, krijgt zeven jaar cel. Yigit B. uit Winterswijk, die de uithalers van de cocaïne aanstuurde, moet zes jaar de cel in.

Drie andere verdachten werden veroordeeld tot straffen variërend van 720 dagen voorwaardelijk en 240 uur taakstraf tot één jaar cel.