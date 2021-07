Negen jaar voor Utrechtse schietpartij na gokruzie

Connect on Linked in

Een 50-jarige Y. K. uit Utrecht is door de rechtbank Utrecht veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 jaar dubbele poging tot doodslag. Hij schoot in maart vorig jaar meerdere keren van een korte afstand op twee personen op de Zeehaenkade op een bedrijventerrein in Transwijk. Volgens de rechtbank was er op die 10 maart 2020 ruzie tussen de verdachte en de slachtoffers.

Turkije

In eerste instantie was er een ‘normaal’ gesprek over geld dat één van de slachtoffers nog zou krijgen van de verdachte. Dat gesprek ontaardde in een ruzie waarna de 50-jarige Utrechter een wapen trok en meerdere keren op de twee slachtoffers schoot. De schutter liet de slachtoffers vervolgens aan hun lot over en is naar Turkije gevlucht. Andere aanwezigen hebben 112 gebeld.

Geen noodweer

Volgens K. is hij naar de Zeehaenkade in Utrecht toegelokt. Daar kwam een auto aanrijden met vier personen, onder wie de twee slachtoffers, en vervolgens nog een tweede auto. Vanuit die auto werd een pistool op hem gericht, zo verklaarde de man. De rechtbank gelooft dit niet. Alleen de broer van de man onderschrijft deze verklaring, maar uit het dossier volgt dat beide mannen hun verklaringen op elkaar hebben afgestemd. Ook onafhankelijke getuigen verklaren niets over een tweede auto.

De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf rekening gehouden met straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd. Negen jaar cel is hetzelfde als de eis van de officier van justitie. K. moet ook een schadevergoeding aan de twee slachtoffers betalen.