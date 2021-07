Nieuw dna-onderzoek in Groningse moordzaak Els Slurink

Connect on Linked in

Er komt nieuw dna-onderzoek naar aanleiding van de dood van Els Slurink in Groningen in maart 1997. Dat schrijft Dagblad van het Noorden, dat woensdag aanwezig was bij een rechtbankzitting in Groningen. Strafrechtadvocaat Job Knoester had aangedrongen op nader onderzoek in de coldcasezaak. Ook dna-deskundigen zullen worden bevraagd.

Betwist

Jahangir A., de 44-jarige verdachte van het doodsteken van psychologe Els Slurink (33) in 1997, ontkent elke betrokkenheid bij het misdrijf. Het NFI stelt dat vermoedelijk onder de nagel van de rechterhand van Slurink dna van de verdachte is gevonden. Dat wordt betwist door Knoester, de advocaat van Jahangir A.

Secundaire overdracht

Volgens hem moet het dna er op een ander moment dan tijdens een misdrijf terecht zijn gekomen. Advocaat Knoester wees daarbij op een strafzaak in de Verenigde Staten waar via zogenaamde secundaire overdracht dna van een verdachte via ambulancepersoneel onder de nagel van het slachtoffer terecht was gekomen.

De Iraanse veelpleger Jahangir A. uit Geldrop werd in februari dit jaar opgepakt als verdachte in de moordzaak. Hij bezorgde kranten en folders in de buurt waar Slurink woonde. Ook zou hij mogelijk naar dezelfde sportschool gaan als het slachtoffer. Knoester wil ook onderzoek laten doen naar de vraag of de verdachte en het slachtoffer naar dezelfde supermarkt gingen.

Vingerafdrukken

Tijdens een eerdere zitting in mei 2021 wees de verdediging erop dat ook dna onder een nagel van de linkerhand van het slachtoffer is aangetroffen. Dat dna is niet van de verdachte. Bovendien zijn er in de woning van Els Slurink talloze vingerafdrukken gevonden die evenmin aan de verdachte te linken zijn.

Het nieuwe dna-onderzoek richt zich op de vraag van wie het aangetroffen dna afkomstig is en hoe het daar terechtgekomen is. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland voor december 2021.