Nieuwe aanhouding in onderzoek naar 4.500 kilo cocaïne

Connect on Linked in

In het lopende strafrechtelijk onderzoek naar de vangst van 4.500 kilo cocaïne in de haven van Vlissingen, in het voorjaar van 2020, is maandag 8 maart opnieuw een verdachte aangehouden. Het is een 33 jarige man uit Bergen op Zoom. Zijn woning in Bergen op Zoom is doorzocht. Bij de doorzoeking is beslag gelegd op diverse gegevensdragers en luxe goederen zoals sieraden en tassen.

Heinkenszand

Dinsdag was er in dit onderzoek nog een doorzoeking. Het huis in Heinkenszand en de werkplek van een 34-jarige medewerker van het bedrijf waar de partij van 4,5 ton werd onderschept zijn doorzocht. Computers en telefoons zijn daarbij in beslag genomen.

De cocaïnevangst werd gedaan tijdens een kwaliteitscontrole op 28 april 2020 bij een bedrijf in Vlissingen. De drugs zaten verwerkt in een partij bananen, vermoedelijk afkomstig uit Costa Rica. De handelswaarde schat de politie op zo’n 180 miljoen euro. Het was de grootste cocaïnevangst ooit in Zeeland.

De landelijke eenheid van de politie heeft de zaak in onderzoek genomen onder leiding van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie.

Schiphol

Op 25 september 2020 hield de politie op Schiphol een eerste verdachte binnen het onderzoek aan, dat was een 40-jarige man uit Bergen op Zoom, die woont in Dubai. Hij zit nog vast. Op 3 en 4 november 2020 volgden nog eens drie aanhoudingen, twee mannen uit Middelburg en een vrouw uit Grijpskerke. De 23 jarige vrouw uit Grijpskerke en een van de mannen 39 jaar uit Middelburg is in vrijheid gesteld. De andere man, 46 jaar uit Middelburg, zat al vast in een ander onderzoek.

Op 11 november heeft de politie een 39-jarige man uit Goes aangehouden, die zat ondergedoken in Amsterdam. Hij zit ook nog steeds vast.

Het onderzoek gaat door en er worden nog meer aanhoudingen verwacht.