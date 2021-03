Justitie verwacht nog aanhoudingen in Vlissings onderzoek naar 4,3 ton cocaïne

Connect on Linked in

Justitie verwacht meer aanhoudingen te gaan doen in het onderzoek naar de vangst van 4.500 kilo cocaïne in Vlissingen in april vorig jaar, aldus de PZC. Die grote hoeveelheid drugs zat verstopt in een lading bananen uit Costa Rica die bij een kwaliteitscontrole in een havenbedrijf werden ontdekt. In het onderzoek zijn nu vijf mensen voor de rechter gebracht. Twee zijn er op vrije voeten. Een 39-jarige man uit Goes en een 46-jarige Middelburger zitten vast, evenals de 40-jarige M.B..

De rechtbank besloot dinsdag dat de drie nog vast moeten blijven zitten. Advocaat Ilyas Azarkan van B. had de rechtbank gevraagd om zijn cliënt per direct vrij te laten omdat er volgens hem geen aanwijzingen zijn dat hij iets met de zending te maken had. In twee gekraakte EncroChat-gesprekken ziet het OM bewijs voor de betrokkenheid omdat hij al voor de bekendmaking van de vangst op de hoogte leek te zijn.

Advocaat Azarkan zegt dat zijn cliënt iemand een kilo coke wilde leveren maar dat niet voor elkaar kreeg. Dat hij in een bericht de 4.500 kilo aanhaalde wilde niet zeggen dat B., ondernemer uit Bergen op Zoom, daarmee van doen had. Volgens de raadsman gingen er op 29 april ‘s ochtends vroeg al geruchten dat de coke in de haven was onderschept, en waren er dus meer mensen op de hoogte.

Het voorarrest van B. duurt nu zes maanden, waarvan drie in beperkingen.

Naar het zich laat aanzien zitten de eigenaren van de cocaïne waarschijnlijk niet tussen de verdachten, die allemaal van kleinere rollen worden verdacht. Op de zitting zei de officier van justitie dat het onderzoek nog in volle gang is en te verwachten dat er nog meer aanhoudingen zullen volgen.

