Nieuwe aanhouding voor grote wapenvondst Amsterdam

In een appartementencomplex in de Amsterdamse wijk Geuzenveld is na een inval van een arrestatieteam een verdachte aangehouden. De arrestatie heeft te maken met een grote wapenvondst in mei eerder dit jaar toen in de berging van hetzelfde gebouw automatische wapens, handvuurwapens, handgranaten en andere explosieven werden gevonden, zo meldt Het Parool. De politie was op die wapens gestuit in het onderzoek naar de dood van Ayla Mintjens.

Luxe Mercedes

Mintjens kwam in mei om het leven bij een aanslag die bedoeld was voor haar vriend Anis B. (26), een bekende van de politie met een fiks strafblad. De 27-jarige vrouw bestuurde een luxe Mercedes in de Maassluisstraat in de Slotervaart, terwijl Anis B. naast haar zat, toen het vuur op de auto geopend werd.

Bij de eerdere inval in mei in het appartementencomplex in de Nolensstraat in Amsterdam werden niet alleen wapens gevonden, ook werd een persoon gearresteerd. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Ayla Mintjens. Ook bij de politieactie deze week bij dezelfde woningen werd iemand opgepakt.

Portiek

Hetzelfde appartementencomplex waar de politie invallen heeft gedaan, is ook doelwit geweest van verschillende aanslagen. Op 28 maart ging er vuurwerkbom af bij het gemeenschappelijke portiek en twee dagen later werd er een explosief geplaatst aan het balkon van de woning van de verdachte, op eenhoog. Dat ging gedeeltelijk af en zorgde niet voor schade.

Anonieme bronnen

Zowel Het Parool als De Telegraaf stelden eerder op basis van anonieme bronnen dat de aanslag in de Maassluisstraat waarbij de onschuldige Mintjens om het leven kwam, te maken heeft met een conflict tussen twee groepen uit Rotterdam die in de cocaïne-import zaten.