Tweede arrestatie dodelijke schietpartij Amsterdam-Slotervaart

De recherche heeft in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij op de Maassluisstraat in Amsterdam-Slotervaart van 16 mei opnieuw een verdachte aangehouden. Rond 19.40 die avond werd in de straat een auto met twee inzittenden beschoten. De bestuurster van de auto, de 27-jarige Ayla Mintjes, raakte hierbij zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De aanhouding vond woensdagavond plaats in een woning in de Nolensstraat in Amsterdam-Geuzenveld. Een zwaarbewapend arrestatieteam doorzocht bij de actie verschillende woningen en hierbij werden ook onder andere vuurwapens en handgranaten aangetroffen.

De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Omdat de verdachte in volledige beperkingen zit, doet de politie op dit moment geen verdere mededelingen over deze verdachte en/of de verdenkingen tegen hem.

In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij is eerder al een 20-jarige verdachte opgepakt. Ook deze verdachte zit in volledige beperkingen.