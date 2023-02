Nieuwe beelden verdachte schutters Cor P. getoond

Print This Post

De politie heeft dinsdagavond in Opsporing Verzocht nieuwe beelden laten zien van de twee verdachten van de liquidatiepoging op Cor P. Dit gebeurde in januari vorig jaar in de Dominicaanse Republiek.

Foto: still uit de beelden van de verdachten van de liquidatie op Cor P., zoals dinsdagavond getoond in Opsporing Verzocht

Onder vuur

De Nederlander Cor P. werd op 4 januari 2022 onder vuur genomen in de Dominicaanse Republiek, maar overleefde de aanslag. In de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdagavond, is te zien hoe P. werd achtervolgd door twee mannen op een scooter.

Na de aanslag vluchtten de twee weg door de straten van de badplaats Las Terrenas, waarbij ze door meerdere camera’s werden gefilmd. Zie hier de beelden op het Youtube-kanaal van Opsporing Verzocht.

Verdachten

De politie heeft aanwijzingen dat de mannen op de scooter uit Nederland komen. Mogelijk is ook een derde Nederlander bij de liquidatiepoging betrokken. De politie wil niet alleen informatie over deze vermoedelijke uitvoerders, maar ook over de mogelijke opdrachtgever(s).

Voortvluchtig

Cor P. was sinds 2020 voortvluchtig. Hij behoort tot de groep van zogenoemde ‘tattookillers’, een Nederlands moordcommando. P. zat eerder vast voor een liquidatiepoging in Amsterdam en werd verdacht van de moord op mede-tattookiller Onno Kuut. Inmiddels is Cor P. terug in Nederland en zit hij hier vast.