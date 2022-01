Voortvluchtige tattoo-killer in Nederland aangekomen

Connect on Linked in

De voortvluchtige verdachte in de zaak van Tattoo Killers, Cor P., is vandaag in Nederland aangekomen, na te zijn uitgezet door de Dominicaanse Republiek. Dat meldt justitie donderdagavond.

door Joost van der Wegen

Aangekomen

De voortvluchtige P. is vandaag onder begeleiding van de politie aangekomen in Nederland. Dat meldt het Openbaar Ministerie donderdagavond.

De Dominicaanse Republiek heeft de internationaal gezochte Cor P. het land uitgezet en Nederland verzocht om hem op te halen. Dat is deze week gebeurd door het gespecialiseerde politieteam FastNL.

Onder vuur

Cor P. werd eerder deze maand zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis in toeristenplaats Las Terrenas aan de noordoostkust, waar hij later werd aangehouden.

Hij reed in een witte Hyundai Tucson toen hij door twee onbekende mannen op een scooter onder vuur werd genomen. De voortvluchtige Nederlander werd geraakt door meerdere kogels en verloor vervolgens de macht over het stuur, waarna hij een Ford Explorer ramde.

Hij klauterde vervolgens uit zijn terreinwagen en vluchtte een steeg in. Volgens lokale media liep hij vier schotwonden op. De schutters zijn nog voortvluchtig.

De autoriteiten in de Dominicaanse Republiek hielden Cor P. vervolgens aan.

Uitzitten

P. moet nog een gedeelte uitzitten van zijn straf vanwege een poging tot moord in 2009. De man verdween in 2020, waarschijnlijk na het doorknippen van een enkelband.

Cor P. was sinds 21 januari 2020 voortvluchtig. Hij werd voor het laatst gezien in Schiedam en was onder voorwaarden op vrije voeten, nadat hij tweederde van een eerdere straf had uitgezeten, voor de liquidatiepoging op Marlon Dalfour in 2009 in Amsterdam-Slotervaart. Hij knipte bijna twee jaar geleden zijn enkelband door en was sindsdien op de vlucht.