Nieuwe namen gekoppeld aan liquidatie Jap Tjong in Eris-proces

Op maandag 13 juli en dinsdag 14 juli vinden in het Justitieel Complex Schiphol nieuwe pro-formazittingen plaats in het Eris-proces tegen onder meer verschillende leden van motorclub Caloh Wagoh. Het Openbaar Ministerie verdenkt in totaal 21 verdachten, waaronder kroongetuige Tony de G., van onder meer vijf liquidaties en meerdere moordpogingen. Achttien verdachten zitten vast.

Zaak “Charon”

In de zaak van de moord op Justin Jap Tjong op 31 januari 2017 in Amsterdam-Osdorp staan inmiddels zeven verdachten terecht. Een nieuwe verdachte in deze zogenoemde zaak “Charon” is de 32-jarige Hagenaar Ferman D. Hij zou volgens het OM hebben geholpen bij het doorgeven van de locatie waar het slachtoffer zich bevond. Ook wordt hij verdacht een auto te hebben geregeld en te hebben bestuurd die een rol speelde bij de liquidatie.

96 kilo harddrugs

In december eiste het OM voor de Haagse rechtbank nog 3,5 jaar cel tegen Ferman D. omdat hij in zijn Delftse garagebox ruim 86 kilo MDMA en ruim 10 kilo cocaïne had liggen. Ook zou hij ruim 2200 euro aan crimineel geld hebben witgewassen. De uitspraak is deze zaak is onbekend. Mogelijk was D. toen ook al in beeld in de zaak “Charon”. Hij zit vast.

Moord in vereniging

De andere verdachten die terechtstaan voor de moord op Justin Jap Tjong zijn Delano “Keylow” R., Jermaine B., Moriën J., Orhan P., Ferrel T. en Guyno O.. Roël T. (58) werd in februari vrijgelaten. Het OM verdacht hem eerder van betrokkenheid bij deze moord in vereniging. De zaak is deels gebaseerd op de verklaring van kroongetuige Tony de G., maar die wees T. niet direct aan als schutter. De rechtbank vond dat de verdenking niet genoeg steun vond in de aanwijzingen die er toen lagen.

Roël T., alias “Doghla” is de vader van Ferrel T. die vorig jaar samen met Guyno O. werd veroordeeld tot 26 jaar cel voor de vergisliquidatie van Hakim Changachi en het voorbereiden van een mislukte moordaanslag in Doorn.

“Opgeofferd”

Justin Jap Tjong (de aangetrouwde neef van verdachte Guyno O.) was de chauffeur bij de vergismoord van Changachi in Utrecht. Hij had geweigerd de dag erna opnieuw naar Utrecht te rijden om het echte doelwit te helpen vermoorden, terwijl hij wel het nodige wist over wie de schutters waren geweest van de vergismoord. Volgens het OM moest er iemand bloeden voor die vergismoord en Roël T. – op dat moment president van het Rotterdamse chapter van Caloh Wagoh – wilde zijn zoon sparen. Hij klopte aan bij Delano R. voor hulp. Justin Jap Tjong is toen volgens het OM opgeofferd.

Tijdens de pro-formazittingen in de zaak Eris maandag en dinsdag wordt gesproken over de voorlopige hechtenis van de verdachten die vastzitten. Ook zal er gesproken worden over de voortgang van het onderzoek. De zaak wordt niet inhoudelijk behandeld.