Verdachte moord Jap Tjong op vrije voeten gesteld

De man die wordt verdacht van de moord op Justin Jap Tjong is op vrije voeten gesteld door de rechtbank van Amsterdam. Roël T. (57) is de vader van de man die is veroordeeld voor de vergismoord op Hakim Changachi, op 12 januari 2017 in Utrecht. Jap Tjong werd op 31 januari van die maand vermoord.

Jap Tjong was chauffeur geweest bij de liquidatie van Changachi. Die liquidatie was een vergismoord. Hij had geweigerd de dag erna opnieuw Utrecht te rijden om het werk af te maken om het echte doelwit te helpen vermoorden.

Roël T. was een bekende van de kroongetuige Tony de G.. Beiden waren ze lid van Caloh Wagoh MC. Een aantal mensen van die MC staat terecht voor het plegen van vijf moorden en zes pogingen tot moord, de meeste zouden zijn verordonneerd door Ridouan Taghi.

De 57-jarige T. werd eind vorig jaar opgepakt. Hij ontkent de verdenking. De zaak is deels gebaseerd op de verklaring van kroongetuige Tony de G. maar die heeft T. niet direct aangewezen als schutter. De rechtbank vindt dat de verdenking niet genoeg steun vindt in de aanwijzingen die er nu liggen.

