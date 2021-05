Nieuwe verdachte aangehouden in vergismoord Latumahina

Connect on Linked in

De politie heeft in Spanje een nieuwe verdachte aangehouden, in verband met de vergismoord op Djordy Latumahina in 2016.

Aangehouden

Een 40-jarige man is afgelopen zondag in verband met deze zaak aangehouden in Marbella, door een Spaans arrestatieteam. De man zit vast en is in afwachting van uitlevering naar Nederland. Dit meldt de politie donderdagmorgen.

Gekraakt

De arrestatie komt voort uit informatie van data uit versleutelde telefoons. ‘De aanhouding van de verdachte is mede het gevolg van informatie uit gekraakte pgp-telefoons’, aldus de politie.

De man wordt ook verdacht van ‘betrokkenheid bij het uitlokken van voorbereidingshandelingen’ voor een moordaanslag in Berlijn in 2015 en deelname aan een criminele organisatie. Dit zou gaan om een geplande aanslag op Naoufel F. in Berlijn. De recherche vond tijdens het onderzoek naar de dood van Latimahina in telefoons van verdachten informatie aan die hiernaar verwees.

Beschoten

Op zaterdag 8 oktober 2016 werden Djordy Latumahina, zijn vriendin en hun dochtertje in de garage onder het appartementencomplex waar ze woonden beschoten. Latumahina overleed, zijn vriendin raakte zwaargewond, terwijl hun dochtertje lichamelijk ongedeerd bleef.

Het eigenlijke doelwit was Gino D., die in hetzelfde appartement woonde en in een soortgelijke auto reed. In 2018 werden vier gepakte daders van de moord al veroordeeld tot lange gevangenisstraffen.