‘Drie mannen wachtten in Berlijn vergeefs op Noffel’

Justitie gaat drie mannen die in de zomer van 2015 in Berlijn Naoufal “Noffel” F. zouden hebben willen liquideren voor de rechter brengen. Ze zitten al vast want ze zijn veroordeeld voor de vergismoord op dj Jordy Latumahina. Het Parool reconstrueerde de vermeende liquidatiepoging op Noffel.

Staatsliedenbuurt

Naoufal F. is inmiddels tot levenslange straf veroordeeld voor opdracht geven van een liquidatie. Maar in 2015 zou hij zijn ondergedoken in Berlijn. Een groep doodsvijanden van F. was daarvan op de hoogte, aldus de recherche. Die groep werd aangevoerd door onder meer Omar L., wiens broer in december 2012 in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt werd doodgeschoten, met een vriend. Omar L. denkt dat Noffel F. die aanslag heeft ingestoken. F. is overigens daarvoor nooit vervolgd.

Grand café

Volgens het dossier dat Het Parool heeft gelezen was het plan om Noffel dood te schieten in een grand café in een chique winkelstraat in Berlijn. Dat dit een drukke locatie is en dat er mogelijk onder het publiek slachtoffers zouden vallen was volgens de betrokkenen geen probleem, zo concludeert de recherche in het dossier.

De verdachten hebben ontkend betrokken te zijn geweest bij dit plan. Ze werden in juni 2020 in voorlopige hechtenis geplaatst.

Justitie baseert zich in het onderzoek op gekraakte chats die middels versleutelde BlackBerry-telefoons zijn verstuurd. De berichten kwamen onder ogen van rechercheurs in het onderzoek naar de moord op Djordy Latumahina, die op 8 oktober 2016 werd vermoord in een parkeergarage in Amsterdam-West. Latumahina’s vriendin raakte zwaar ­gewond, hun tweejarig dochtertje overleefde het geweld.

De zaak tegen de tot 30 jaar veroordeelde Cedric "Bolle" R. en Djurgen "Sikje" W. loopt nu in hoger beroep. Tony "Ita" D. werd vrijgesproken in die zaak maar zit daarin nu ook weer vast na opduiken van nieuwe aanwijzingen tegen hem.

Slang

In het onderzoek naar het Berlijnse moordplan schrijft de politie dat de Amsterdammer Salim B. (“de Slang”) samen met de broers Khalid en Mimoun B., Nouredinne H., en de inmiddels voor liquidaties tot levenslang veroordeelde Omar L. de plannen voorbereidden. De beoogde schutters reisden met de trein naar Berlijn, aldus de politie.

De drie wachtten drie weken lang in een onderduikadres in het centrum van Berlijn op actie. Ze hadden een chauffeur die de stad goed kende tot hun beschikking. Op het hoofd van Noffel F. zou een miljoen euro zijn gezet, zo zou uit onderlinge berichten van verdachten blijken.

Omar L. zou wapens hebben geleverd. Zijn broer Youssef werd in 2012 in de Staatsliedenbuurt geliquideerd. L. zou hebben geschreven over Noffel: ‘Broer, ik hoef je niet te vertellen hoe graag ik hem wil. Ben zo gemotiveerd dat ik mezelf rustig moet houden. (…) Ik wil die man meer dan jou geloof me. Die man heeft m’n broer vermoord.’

Echt dood

Noffel moet ‘echt dood’. De moordenaars moeten hem ‘door het hoofd geven’. Salim B. zou hebben geschreven: ‘Niet denken: hij is dood, echt door zijn hoofd als hij ligt.’

“Cedric”: ‘Komt goed. Hij gaat dood, dat is de hele bedoeling. Hij krijgt sowieso een headshot. (…) Bro, als alles is geregeld, pakken we hem. Als we hem zien, is ie van ons.’

Op 9 september 2015 is na weken wachten de conclusie van de betrokkenen dat F. niet meer op zal duiken. Ze laten de wapens achter op het onderduikadres en pakken de trein terug naar Amsterdam. Een half jaar later wordt Noffel F. gearresteerd in de Ierse hoofdstad Dublin.