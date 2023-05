Nieuwe verdachte aangehouden na eerdere schietpartij in Amsterdam

Connect on Linked in

De politie in Amsterdam heeft een vijfde persoon aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij een schietpartij in die stad in 2022. Daarbij vielen twee gewonden. Vlak na de schotenuitwisseling in mei vorig jaar konden al verdachten worden gearresteerd.

Beeld: Joost van der Wegen

Schietpartij

Het gaat om een 23-jarige man uit Amsterdam-Noord. Dat is ook waar de schietpartij plaatsvond, op 18 mei 2022, op een parkeerplaats bij het Buikslotermeerplein. Daar werd ook gevochten.

Twee groepen zouden volgens getuigen rond elf uur met elkaar in conflict zijn geraakt. Daarna volgde de vechtpartij, waarbij zeker een persoon naar een wapen zou hebben gegrepen.

Snelheid

Drie mannen uit de ene groep zouden daarna volgens de politie zijn weggerend in de richting van de IJdoornlaan en de Slufter, om daarna in hoge snelheid in een zwarte Seat Leon weg te rijden. Zij konden door de politie op de N247 worden onderschept.

Twee ondertussen gevluchte slachtoffers werden later in de omgeving aangetroffen. Eén man bleek door meerdere kogels te zijn geraakt. Ook een tweede was gewond. Zij werden na de schietpartij al aangehouden.

In november vorig jaar volgden nog twee arrestaties.