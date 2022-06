Nieuwe verdachte vast voor dodelijke schietpartij Vinkeveen

Connect on Linked in

De politie heeft een 31-jarige man uit Lisse aangehouden als verdachte van betrokkenheid bij het schietincident op het parkeerterrein bij The Harbor Club in Vinkeveen, op zondag 6 maart. Bij dat schietincident kwam een 27-jarige man om het leven en raakten meerdere personen gewond.

Zoekactie

De verdachte is dinsdag aangehouden, in zijn woning is een doorzoeking gedaan. Het onderzoek loopt nog door en de politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Dinsdag wordt op Groenlandse Kade, waar het schietincident heeft plaatsgevonden, in het nabijgelegen water gezocht naar een vuurwapen dat mogelijk is gebruikt bij het schietincident.

Drugsschuld

Van de zes direct na het schietincident aangehouden personen is een man overleden en zit één verdachte nog vast. Drie verdachten zijn in vrijheid gesteld, maar nog wel verdacht in deze zaak. Een zesde man bleek niet bij het schietincident betrokken te zijn. Eén van de betrokkenen is verdachte geweest in het onderzoek naar drugshandel door Rico de Chileen R.

De achtergrond van de schietpartij zou mogelijk een ruzie over een drugsschuld zijn geweest.