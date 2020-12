‘Nieuwe zoekactie naar Tanja Groen op stapel’

Connect on Linked in

Volgende maand zal in Limburg opnieuw worden gezocht naar het lichaam van Tanja Groen, de studente die op 31 augustus 1993 spoorloos verdween bij Maastricht. Dat heeft de Haarlemse emeritus hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen tegen het Noordhollands Dagblad gezegd. Van Koppen is nauw bij de zaak betrokken geraakt.

In het nieuwe onderzoek werken particuliere onderzoekers, het Openbaar Ministerie en de politie samen. Studenten van het door Van Koppen gestarte project Gerede Twijfel buigen zich over de zaak. De 18-jarige Tanja Groen was net op kamers gegaan in Gronsveld, op een half uur fietsen van Maastricht. Ze zou een studie gezondheidswetenschappen gaan doen. Nadat ze vertrok van het slotfeest van haar ontgroeningsweek is ze nooit meer gezien.

Er ligt sinds 2018 een rapport met concrete aanwijzingen. In het najaar van 2019 kreeg het coldcaseteam van de politie Limburg een tip dat het stoffelijk overschot van Groen mogelijk in een graf zou liggen in Maastricht. Daar is gezocht maar niets gevonden.

Waar nu zal worden gezocht is niet duidelijk.