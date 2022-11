Nieuwe zoekactie naar vermiste Ercan Özturk in bosperceel Schalkhaar

Connect on Linked in

De politie doet woensdag onderzoek in een bosperceel bij Schalkhaar/Diepenveen, die mogelijk in verband staat met de verdwijning van de sinds maart 2021 vermiste 29-jarige Ercan Özturk uit Apeldoorn. Het onderzoek kan volgens de politie meerdere dagen duren. In januari dit jaar werd in een bosperceel bij Schalkhaar een kuil gevonden. Dat leverde toen geen doorbraak op.

Naar aanleiding van nieuwe informatie zoekt de politie samen met het Landelijk Team Opsporen Bergen en Identificeren (LTOBI) woensdag naar het lichaam van de vermiste man in een bosperceel bij Schalkhaar/Diepenveen.

Eerdere zoekacties

Ercan Özturk vertrok zondagmiddag 28 maart 2021 uit zijn woning in Apeldoorn en keerde niet terug. Zijn zwangere vrouw sloeg daarop alarm. Zes dagen na zijn verdwijning heeft de politie onderzoek gedaan in een woning aan de Lebuïnuslaan in Deventer. Dat leverde niets op. Ook een zoektocht in een huis aan de Zevenbergenstraat in Deventer leverde niets op.

Anonieme tip

In december vorig jaar werd door het onderzoeksteam de hele dag gezocht in meerdere bospercelen in en rondom Schalkhaar, naar aanleiding van een anonieme tip. Ook deze zoektocht was zonder resultaat. Later trof de politie nog een onbekende kuil aan in het bosperceel, maar ook dit leverde niets op.

Volkswagen Polo

De politie vermoedt dat Ercan Özturk op 28 maart 2021 in een lichtblauwe Volkswagen Polo is gestapt en in de richting van Deventer is gereden. Hij zou daar één of meerdere afspraken hebben. Het is volgens de politie onduidelijk of hij in Deventer is aangekomen, al zou hij die middag nog gezien zijn in de omgeving van de Lebuïnuslaan. Grootschalig forensisch onderzoek in die straat leverde niets op. De politie houdt nog steeds meerdere scenario’s open.