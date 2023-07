Nijkerker (39) krijgt 8 jaar cel voor drugslabs in Nederland en België

Connect on Linked in

De rechtbank in Zutphen heeft maandag de 39-jarige Laid E. uit Nijkerk veroordeeld tot acht jaar celstraf voor voorbereidingshandelingen en de productie van BMK en amfetamine in drugslabs in Nederland en België. Bij het drugslab in het Belgische Lendelede (foto) maakte hij ook deel uit van een criminele organisatie.

(Beeld: Het Laatste Nieuws)

Laid E. en andere verdachten maakten bij alle activiteiten gebruik van versleutelde accounts via Sky ECC en Anom, om buiten het zicht van de opsporingsdiensten te blijven. E. kwam in beeld door gekraakte chatberichten die hij stuurde via Sky ECC en Anom.

Zijn advocaat Yassine Bouchikhi verzocht het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging te verklaren, omdat de man geen eerlijk proces zou hebben. Dit heeft de rechtbank verworpen.

Pgp-chats

Laid E. werd in juli 2022 bij een inval in zijn woning opgepakt in een groot onderzoek naar de productie van en handel in synthetische drugs. In de pgp-chats sprak de Nijkerker samen met medeverdachten over het zoeken van geschikte locaties voor het bouwen van een synthetisch drugslab. Als een geschikte locatie was gevonden, regelde Laid E. personeel en vervoer voor deze medewerkers naar het drugslab.

Varkensstal

Ook hield hij zich volgens de rechtbank bezig met het regelen van materialen om het drugslab op te bouwen. Zo zou hij volgens justitie personeel, ketels en chemicaliën hebben geregeld in Nijkerk, Eindhoven, Breda en België. Het drugslab in Lendelede, dat in september 2020 werd opgerold, was het grootste drugslab dat ooit in België is ontmanteld. Het zat gevestigd in een oude varkensstal.

Laid E. kon op basis van onder meer de chatgesprekken worden gelinkt aan het megalab in België en een synthetisch drugslab dat in april 2021 in Nederland werd opgerold.

Faciliterende rol

Verder deed E. bestellingen voor grondstoffen om drugs te produceren en liet hij alles naar de drugslabs vervoeren. Hij onderhield van afstand nauw contact met de werkers. Hij had op die manier niet alleen een faciliterende, maar ook een leidende/sturende rol.

De straf van acht jaar cel die de rechtbank hem oplegt, is conform de eis van de officier van justitie. E. moet daarnaast ruim 730.000 euro dat hij met het drugslab in België zou hebben verdiend, terugbetalen aan de Staat.