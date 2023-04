Nog een verdachte aangehouden in moordonderzoek Peter R. de Vries

Connect on Linked in

Rechercheurs van de landelijke eenheid van de Nationale Politie hebben maandag in de Penitentiaire Inrichting Veenhuizen een 29-jarige Nederlandse man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag op het leven van Peter R. de Vries op 6 juli 2021. De man zat in Veenhuizen een straf uit van vijf jaar cel voor handel in harddrugs en vuurwapens. Er zijn nu totaal negen verdachten aangehouden in het onderzoek.

Criminele organisatie

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in Amsterdam. Negen dagen later overleed hij. De man die maandag is aangehouden maakt volgens het landelijk parket van het Openbaar Ministerie vermoedelijk deel uit van de criminele organisatie dat zich onder andere bezig heeft gehouden met de moord op De Vries.

Vorige maand werd bekend dat het Openbaar Ministerie de arrestatie van een negende verdachte in het onderzoek naar de moord verwachtte.

Beperkingen

Aan de verdachte zijn beperkingen opgelegd. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat, en ook dat het Openbaar Ministerie terughoudend moet zijn met mededelingen doen over de verdenking.

Er lopen nu rechtszaken tegen vijf verdachten in het moordonderzoek, bij de rechtbank Amsterdam. Deze zaken worden tegelijk behandeld met de rechtszaken tegen een Pool en een Nederlander die ervan verdacht worden de uitvoerders te zijn van de moord op De Vries. Dat onderzoek is uitgevoerd door de politie-eenheid Amsterdam onder leiding van het arrondissementsparket Amsterdam.

De laatste berichten over de moordzaak:

‘Verdachte moordaanslag googelde op De Vries en Van den Heuvel’

‘Nieuwe verdachte moord De Vries eerder betrokken bij dodelijk geweld’