Nog een vrouw gearresteerd in Utrechtse moordzaak

Dinsdagmorgen heeft de politie een derde verdachte aangehouden in verband met het doodschieten van Mike Goedhart (50), op 26 maart in het Utrechtse Cothen. Het is een 28-jarige vrouw uit de gemeente De Ronde Venen. Eerder werden al de weduwe (51) van Goedhart en een man die heeft bekend te hebben geschoten opgepakt.

De vermeende schutter (20) werd al een half uur na de schietpartij aangehouden. De recherche vermoedde toen al dat er meer personen bij het plannen of voorbereiden van de moord betrokken waren.

De twee vrouwen worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer. De nu aangehouden vrouw is vermoedelijk de vrouw met een zwarte auto, waar de vermoedelijke schutter op de avond voor het fatale schieticident een ontmoeting mee had in Cothen.

