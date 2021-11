‘Nog geen bewijs voor gericht schieten op agenten na overval waardetransport’

Connect on Linked in

Er is vooralsnog geen bewijs gevonden voor de vele verklaringen van agenten dat er na de gewelddadige overval op Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord gericht is geschoten op de politie. Dat schrijft NU.nl na het inzien van een forensisch rapport. Volgens de website kan dit serieuze gevolgen hebben voor de strafzaken van de overvallers. Maandag is er een nieuwe zitting in de zaak over de overval op het waardetransport.

Politiemunitie

Aan het dossier is inmiddels het rapport van de forensische opsporing van de politie toegevoegd. Daarin staat dat onderzoek naar kogelinslagen in vier woningen in Broek in Waterland heeft uitgewezen dat er sprake is van politiemunitie. Ook een kogelgat in de voorruit van een auto en twee kogelgaten in een paardentrailer komen van politiewapens.

Ook bij forensisch onderzoek aan verschillende politievoertuigen die betrokken waren bij de actie zijn geen kogelinslagen gevonden die afkomstig zijn van de overvallers van het waardetransport. Een wel aangetroffen kogelgat bleek al een jaar oud.

Zevende verdachte doodgeschoten

Bij de overval op 19 mei bij edelmetaalbedrijf Schone B.V. aan de Meeuwenlaan werd bijna vijftien miljoen euro buitgemaakt, waarvan nog vier miljoen euro zoek is. De klopjacht op de overvallers eindigde uiteindelijk in een weiland bij Broek in Waterland. Bij de achtervolging werden zes verdachten opgepakt, een 47-jarige Fransman werd doodgeschoten door de politie.

Advocaten van de verdachten zeggen dat het bewijs ontbreekt dat hun cliënten op politie hebben geschoten. Enkele verdachten hebben wel erkend in de lucht te hebben geschoten.

Essentiële rol

De vraag of er gericht is geschoten op agenten speelt een essentiële rol in de rechtszaak. Justitie maakte eerder namelijk bekend dat de zes verdachten naast betrokkenheid bij de overval, beschuldigd worden van poging moord of doodslag. Zonder technisch bewijs kan het mogelijk moeilijk worden om het gericht schieten op de agenten te bewijzen.

Nieuwe arrestaties

Op 8 en 9 november hebben de Nederlandse, Belgische en Franse politie in een gezamenlijke actie een Fransman (44) en een 20-jarige Belgische vrouw aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige overval op Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord.