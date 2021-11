Twee nieuwe aanhoudingen voor overval op waardetransport in Amsterdam-Noord

Connect on Linked in

Tijdens een gezamenlijke actie van de Nederlandse, Belgische en Franse politie zijn een Fransman (44) en een 20-jarige Belgische vrouw aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige overval op Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord op 19 mei van dit jaar, waarbij ook politieagenten onder vuur werden genomen.

De vrouw werd in haar woning in Ganshoren aangehouden. De Fransman woont in Parijs en was onderweg toen hij werd opgepakt. Tijdens de doorzoekingen rond en in de woning van de twee verdachten zijn onder meer auto’s en gegevensdragers in beslag genomen.

Doodgeschoten

De politie was op de dag van de overval snel ter plaatse waarna een uiterst hectische klopjacht op de overvallers volgde. Daarbij werd met automatische wapens op de achtervolgende agenten geschoten. Uiteindelijk eindigde de achtervolging van een deel van de verdachten in een weiland bij Broek in Waterland, waar één van de zes werd doodgeschoten. Drie andere verdachten wisten te ontkomen. Het is nog te vroeg om aan te geven of de nu aangehouden personen tot die drie verdachten gerekend kunnen worden, zo meldt het Openbaar Ministerie. Politie en OM sluiten sowieso niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.

Bom

Bij de overval werd 12 miljoen euro buitgemaakt. In totaal bevatte het transport voor zeker 67,3 miljoen euro aan waarde, vooral edelmetalen. Eerder illustreerde de officier van justitie tijdens een inleidende zitting al het gewelddadige karakter van de overval. ‘Zelfs nadat een verdachte is neergeschoten en een agent vraagt of hij gewond is, uit hij zich zeer dreigend door te zeggen “Belt belt explosive”. Hierop stort deze politieman zich boven op hem en na aftasten brengt hij uit: “No belt, no explosive”. Deze agent heeft werkelijk gedacht dat hij op een verschrikkelijke manier aan zijn eind zou komen’, aldus de officier.