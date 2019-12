Nog vijf mensen aangehouden in onderzoek Taghi

Connect on Linked in

De politie heeft tussen maandag en dinsdag in acht woningen doorzoekingen gedaan en nog vijf mannen opgepakt in het onderzoek naar de maandag in Dubai aangehouden Ridouan Taghi. Maandagavond is in Vianen zijn zus Nora (38) gearresteerd.

De huiszoekingen waren in Amsterdam, Huis ter Heide, Utrecht en Vianen. De verdachten zijn aangehouden voor onder andere witwassen, wapenbezit en bezit van drugs. De verdachten zijn in de leeftijd tussen 29 tot 45 jaar. Alle verdachten zijn ingesloten voor verhoor.

In het strafdossier Marengo blijkt dat de politie denkt dat Taghi middels pgp-telefoons met verschillende familieleden en zijn vrouw en zijn kinderen communiceerde.

Taghi wordt ervan verdacht voor een serie moorden opdracht te hebben gegeven. Twee broers van Taghi (Jamal (48) en Morad (31)) zijn in Marokko tot celstraffen veroordeeld voor betrokkenheid bij de vergismoord in Marrakesh in 2017 (waarbij de bedoeling was dat rivaal Mustapha F. zou worden geliquideerd). Ook van die aanslag is Taghi verdacht.

Het Parool schrijft dat ook Marokko Taghi had gesignaleerd en om zijn uitlevering zou kunnen vragen. Dat land heeft nauwere betrekkingen met Dubai dan Nederland. De krant schrijft ook dat Taghi twee broers en acht zussen heeft.