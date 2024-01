‘Oldskool recherchewerk leidde politie naar Bretley D.’

Connect on Linked in

De verdachte moordenaar Bretley D. werd door de politie als mogelijke dader gevonden door ouderwets recherchewerk. Tips van treinreizigers hielpen de politie op zijn spoor. In Amsterdam hielden oplettende agenten hem aan.

Oldskool

Het vinden van Bretley D. als verdachte, in oktober 2023, is het resultaat van ‘oldskool recherchewerk’. Dat vertelt de teamleider van het onderzoek aan het AD: ‘De juiste combinatie maken van camerabeelden, kentekens en telefoongegevens. Helaas zijn we voor zulke gegevens afhankelijk van particuliere bedrijven die in het weekend niet werken. Anders hadden we eerder een naam gehad.’

Bretly D. wordt dan verdacht van het doodschieten van een 60-jarige man in Rotterdam in een woning aan het Handelsplein in Rotterdam, op 13 oktober.

Bekende

D. is een bekende van politie en justitie. De geboren Rotterdammer was pas 15 jaar oud toen hij tijdens een seksdate een man neerstak, omdat hij ‘pedofiele gerechtigheid’ wilde. D. kreeg een jaar jeugddetentie en verdween na zijn celstraf in een kliniek voor jeugd-tbs’ers.

Daar gedroeg hij zich zo slecht, dat overwogen werd hem naar een tbs-kliniek voor volwassenen te sturen. Het Pieter Baan Centrum oordeelde echter dat dat niet nodig was, waarna de rechter in december 2022 besloot dat D., die inmiddels aan het einde van zijn jeugd-tbs zat, definitief naar huis mocht, aldus het AD.

Tips

Meerdere tips komen van reizigers die denken dat ze D. in de trein hebben gezien. Onderzoek naar camerabeelden verschaft duidelijkheid: de moordverdachte blijkt inderdaad zwart rond te reizen.

Overigens loopt de jacht op hem niet per se succesvol. Er wordt twee keer tevergeefs een zware inval door een arrestatieteam gedaan, bij personen die op hem leken. Ook weet hij nog een ander slachtoffer te verwonden tijdens zijn vlucht, in Zutphen.

In Amsterdam wordt hij tenslotte door agenten gezien, als hij een hotel binnenvlucht. Na zeven dagen zoeken, en zes invallen. Terwijl het hotel is omsingeld, loopt D. rustig met zijn armen omhoog naar buiten. Hij identificeert zich en wordt aangehouden.

Bretley D. zegt via zijn advocaat ‘onschuldig’ te zijn.

Op 31 januari is er een voorbereidende zitting in deze zaak.