OM eist 2 maanden cel tegen Bandidos-president voor dragen clubkleding

Het Openbaar Ministerie in Maastricht heeft maandag twaalf weken celstraf, waarvan vier weken voorwaardelijk, geëist tegen een kopstuk van de Limburgse Bandidos, voor het dragen van clubkleding van de in 2020 verboden motorclub. Tijdens een proceszitting tegen meerdere Limburgse Bandidos-leden in april 2021 droeg Brian H. kleding en een pet van de Bandidos.

Discussie

Het OM wilde dat Brian H. (30), president van het chapter Heerlen en Sittard, zijn spullen bij de parketpolitie inleverde. Justitie ging over tot vervolging bij de rechtbank en niet bij de politierechter. Volgens 1Limburg wilde justitie de zaak toetsen bij de rechtbank, omdat er discussie en onduidelijkheid heerst over wat nu wel en niet verboden is.

Brian H. werd in juli dit jaar vrijgesproken in een omvangrijke strafzaak tegen leden van de Limburgse Bandidos. Twaalf andere leden, waaronder kopstukken Harrie R. en Marco H. werden tot jarenlange celstraffen veroordeeld wegens deelname aan een criminele organisatie.

Lokale chapters niet verboden

De Hoge Raad besliste in april 2020 dat Bandidos Holland verboden is, maar dat de lokale chapters in Nederland niet verboden zijn. De motorclub word door justitie gezien als een criminele organisatie. Door het landelijk verbod mogen logo’s en uitingen van de Bandidos volgens het OM niet meer in het openbaar gedragen worden.

Brian H. droeg de clubkleding en pet met het logo echter als president van het lokale chapter dat niet verboden is. ‘Bandidos Holland bestaat niet eens, het heeft er niks mee te maken’, aldus H. in de rechtszaal.

‘Wet is onduidelijk’

Zijn advocate Gitte Stevens is van mening dat haar cliënt moet worden vrijgesproken. ‘Alleen de landelijke koepel is verboden. Daar vallen de afdelingen niet onder. Bovendien is Brian eerder vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie.’ Volgens Stevens is ook de wet onduidelijk. ‘Is het dragen van kleding een voortzetting van de werkzaamheden?’

De rechtbank doet op 23 november uitspraak.

Vrijspraak in andere zaak

Vorige week werd een 46-jarige man vrijgesproken van het dragen van een hesje van motorclub Singa 19 op de openbare weg in Hoorn. Volgens de rechtbank in Alkmaar kon de kleding niet worden gezien als zogenoemde voortzetting van de werkzaamheid van de verboden motorclub Satudarah/Saudarah.