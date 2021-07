Jarenlange celstraffen voor kopstukken Limburgse Bandidos (UPDATE)

Connect on Linked in

De rechtbank in Maastricht heeft vrijdag twaalf leden van motorclub Bandidos (chapter Sittard) tot jarenlange celstraffen veroordeeld wegens deelname aan een criminele organisatie. President Harrie Ramakers (57) krijgt 14 maanden cel. Vice-president Marco H. (54) 35 maanden cel. De rechtbank heeft bij het vaststellen van de straffen een korting van 30 procent toegepast omdat er ruim zes jaar is verstreken tussen de start van het onderzoek en de uitspraak.

Poging tot doodslag

Harrie R. en Marco H. worden gezien als de leiders van de criminele organisatie. R. is wegens zijn rol daarin en aandeel in de openlijke geweldpleging bij café Dug Out (op 7 mei 2015 in Sittard) veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf. H. krijgt 35 maanden cel omdat zijn aandeel in het geweld bij het café tegen één van de slachtoffers zo ernstig is dat de rechtbank het ziet als een poging tot doodslag (gepleegd samen met medeverdachte Karel V.). Daarnaast heeft H. zich schuldig gemaakt aan diefstal, witwassen en valsheid in geschrifte. H. zit momenteel in België vast als verdachte in een strafzaak over grootschalige cocaïnehandel.

Openlijk geweld en bedreiging

De doelstelling van de organisatie was volgens de Limburgse rechtbank het plegen van openlijk geweld en bedreiging, in het bijzonder gericht tegen Hells Angels en daaraan gelieerde clubs. Andere kopstukken van het Sittardse chapter krijgen zwaardere straffen dan de twee leiders. Zo krijgen Karel V. (57) en zijn zoon William (37) respectievelijk 44 en 27 maanden cel. Frans van der L. (50) moet drie jaar de gevangenis in vanwege de export en verkoop van 10 kilo amfetamine en 3 kilo wiet en vuurwapenbezit. Winfried H. (50) moet 29 maanden zitten. (tekst gaat verder na de reclame)

Anthy P.

Jeremy Ramakers, de zoon van Harry, is veroordeeld tot 270 dagen cel waarvan 85 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 1 jaar wegens deelname aan een criminele organisatie gericht op bedreiging en openlijke geweldpleging. Anthy P., die in september 2020 een moordaanslag overleefde in Sittard, krijgt 420 dagen cel waarvan 235 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 1 jaar wegens o.a. deelname aan een criminele organisatie en een poging tot afpersing.

De Bandidosleden die niet meededen aan de klopjacht op leden van de aan de Hells Angels gelieerde motorclub Red Devils en die niet aanwezig waren bij de Dug Out zijn vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie.

Pgp-gesprekken

Volgens de rechtbank werd de nadruk gelegd op de territoriumdrift van het Bandidos-chapter Sittard. Het wilde de enige motorclub in de omgeving of zelfs van Nederland worden. Leden probeerden uit het zicht van politie en justitie te blijven door gebruik te maken van pgp-telefoons en door “een coöperatie op te richten als dekmantel voor wat in werkelijkheid het (motor)clubhuis was”. ‘Alles was erop gericht de baas te zijn en die doelstelling werd uitgedragen door middel van intimidatie en geweld’, aldus de rechtbank.

In totaal stonden 25 verdachten terecht in de megastrafzaak Kievit. Clubleden werden ook verdacht van drugs- en geweldsdelicten. Enkele verdachten zijn veroordeeld voor (poging tot) afpersing of diefstal, maar niet als crimineel samenwerkingsverband. Hetzelfde geldt voor verboden wapenbezit.

Witwassen

Marco H. is volgens de rechtbank schuldig aan het witwassen van ruim 150.000 euro en dit bedrag moet hij terugbetalen. Zijn echtgenote is vrijgesproken. Winfried H. is schuldig aan het witwassen van ruim 180.000 euro. Hij moet ruim 126.000 euro daarvan terugbetalen. Vader Franz H. heeft zich schuldig gemaakt aan witwassen en moet ruim 212.000 euro terugbetalen.

Justitie eiste eind april celstraffen van vijf jaar en zeven maanden tegen Marco H. en Karel V. President Harrie Ramakers hoorde 20 maanden cel tegen zich eisen.