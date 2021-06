OM eist 4,5 jaar cel tegen Dominicaan voor crystal methlab in Wateringen

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Den Haag 4,5 jaar cel geëist tegen een 39-jarige man uit de Dominicaanse Republiek. Hij wordt ervan verdacht samen met anderen in 2019 in een bedrijfspand te Wateringen crystal meth te hebben geproduceerd.

Honderden kilo’s

De inval vond plaats op 26 februari 2019, naar aanleiding van een tip van een informant. Bij de inval hield de politie drie Mexicanen, twee Dominicanen en een Nederlander aan. Ook werden er honderden kilo’s crystal meth in zakken en kratten aangetroffen.

In mei 2020 werden drie Mexicanen veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor hun betrokkenheid bij de productie van crystal meth in de loods in Wateringen.

Hand- en spandiensten

Eén van de twee Dominicanen (die eerder in Spanje verbleven) en de Nederlander moeten nog voor de rechter verschijnen. De Dominicanen werkten eveneens in het lab, terwijl de Nederlander vooral hand- en spandiensten verleende ter ondersteuning.

Na een tip hield de politie het bedrijfspand in Wateringen in februari 2019 enkele weken in de gaten. Daaruit bleek dat de Nederlander vrijwel dagelijks de vijf buitenlanders met een busje afzette bij het pand en ook weer ophaalde. Verder gingen regelmatig personen met tassen en goederen naar binnen en naar buiten. (tekst loopt door na de advertenties).

Xtc-lab

Toen de politie op 26 februari 2019 het pand binnenviel, trof zij op de begane grond een xtc-lab aan. Er stonden tabletteermachines, er slingerden pillen rond en alles was bestoven onder het roze poeder, aldus justitie. Op de bovenverdieping vond de politie een compleet lab voor de productie van crystal meth. De zes personen die er aan het werk waren, werden aangehouden.

Op basis van de aangetroffen lege verpakkingen denkt de politie dat in totaal zo’n 843 kilo methamfetamine in het lab moet zijn binnengekomen. Aangezien er zo’n 500 kilo is aangetroffen, moet er volgens het OM zo’n 343 kilo bewerkt en vermoedelijk ook verhandeld zijn.

Gelokt

De aangehouden Mexicanen verklaarden dat ze naar Nederland waren gelokt met het vooruitzicht hier goed geld te kunnen verdienen in de bouw. Toen ze eenmaal hier kwamen, werden ze gedwongen in het lab te werken. Ze vermoedden wel dat er iets niet helemaal in de haak was, maar wisten niet met zekerheid dat het om drugs ging.

De officier van justitie gelooft daar niets van. Volgens het OM deden de Mexicanen schimmig over wie hen naar Nederland zou hebben gelokt. Verder hebben ze geen ervaring in de bouw. Ook is van dwang niets gebleken. Ze waren hele dagen met zijn vijven in het lab en verbleven in een appartement waarvan één zelfs de sleutel had. Ook is op camerabeelden te zien hoe de verdachten bij een bouwmarkt inkopen doen voor het drugslab.

Volgens de officier was er sprake van een gestructureerde, georganiseerde en professionele manier van werken in het lab. Het OM zegt dat de verdachten binnen hun organisatie status hadden en vertrouwen kregen. Geen ‘topdogs’ misschien, maar ook geen ‘loopjongens’ die gedwongen aan het werk waren.