OM eist bijna 12 jaar voor methproductie tegen Limburgse drugsbaron

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Den Bosch de maximale gevangenisstraf van 11 jaar en 8 maanden geëist tegen de 59-jarige Dori “Dagobert Duck” X. (59) uit Venlo voor de productie van methamfetamine. Volgens justitie hebben hij en zijn criminele organisatie in de bossen rond Venlo daarbij in 2020 veel milieuschade aangericht.

Goudhaan

Tegen twee medeverdachten, uit Roermond (37) en Deurne (44), is woensdag 8 jaar cel geëist.

De milieuschade in het Limburgse natuurgebied Zwart Water werd veroorzaakt door het produceren van drugs in de bossen en het dumpen van chemicaliën.

Het onderzoek naar Dori X. c.s. heet toevallig Goudhaan, een van de vogels die in dat bijzondere natuurgebied leeft.

Centraal Punt Precursoren

Het onderzoek is begonnen met een tip over een vreemde geur in een rijtjeshuis in Venlo. Daarna waren er vondsten van gedumpt drugsafval en chemicaliën in kwetsbaar natuurgebied. Het Centraal Punt Precursoren van de FIOD kwam zo op het spoor van de drie verdachten. Ze zijn in november 2020 aangehouden.

In woningen, auto’s en bedrijfslocaties troffen agenten synthetische drugs aan, en grondstoffen en spullen voor de bereiding hiervan. Ook zijn er contante geldbedragen, vuurwapens en jammers gevonden, verboden stoorzenders die telefoonverkeer verstoren en zo afluisteren bemoeilijken.

‘Mister sprinkhaan’

Dori X. ging in versleutelde communicatie via EncroChat volgens justitie schuil achter de naam ‘mister sprinkhaan’. Hij is een oude bekende van de politie en het OM. Hij heeft diverse veroordelingen voor drugs en witwassen op zijn naam staan.

Half oktober was X. voorlopig op vrije voeten, maar op verzoek van het OM is hij toen weer vastgezet, omdat het OM aanwijzingen had dat hij op het punt stond om te vluchten naar Turkije en daarna Turks staatsburger te worden. De bedoeling was volgens de officier van justitie om zo zijn proces en zijn straf te ontlopen. Een nieuw verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis werd door de rechtbank ter zitting afgewezen.

Tegellegger

Dori X. ontkent de feiten. Hij zegt zijn geld te verdienen als tegellegger en daarnaast in de ‘partijenhandel’ actief te zijn. Maar het Openbaar Ministerie ziet hem als de onbetwiste leider van een criminele organisatie.

Als bewijs liggen er EncroChat-berichten, dna-sporen, telecomgegevens en getuigenverklaringen.

Vakantiepark

Er werd onder meer drugs vervaardigd in gehuurde huisjes op een vakantiepark. Ook werd er drugs gemaakt in de open lucht, midden in de bossen van het natuurgebied, en in een bedrijfsloods.

150.000 euro

In het natuurgebied Zwart Water zijn gaspitten, ketels, jerrycans en maatbekers aangetroffen, naast grote hoeveelheden stinkende vaten, vuilniszakken met poeder en jerrycans vol chemische vloeistoffen. Dat bleken grondstoffen voor drugs te zijn, zoals MAPA, BMK en zwavelzuur. In het bos lag ook bijna 155 kilo methamfetamine verstopt.

De kosten voor de sanering van de grond van het natuurgebied zijn geraamd op 150.000 euro. Het Openbaar Ministerie wil dat dit voor rekening van de verdachten komt.

De rechtbank doet op 11 december uitspraak.