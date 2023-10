Venlose drugsbaron Dori X. (59) opgepakt wegens vluchtgevaar

Connect on Linked in

De Venlose drugsbaron Dori “Dagobert Duck” X. (59), hoofdverdachte in een grote drugszaak, is zaterdag opgepakt omdat hij volgens het Openbaar Ministerie op het punt stond om te vluchten naar Turkije en daarna Turks staatsburger te worden. Volgende week begint in de rechtbank in Den Bosch een strafzaak tegen hem voor de productie van synthetische drugs, in de bossen rond Venlo, waarbij in 2020 veel milieuschade is veroorzaakt.

Dori X. wordt naast de productie van synthetische drugs en bodemverontreiniging ook verdacht van het leiden van een criminele organisatie. Hij staat volgende week met twee andere verdachten terecht.

Doorzoekingen

Het OM zegt aanwijzingen te hebben dat X. op het punt stond om te vluchten naar Turkije en daarna Turks staatsburger te worden. Zo kon hij zijn proces en zijn straf ontlopen. Bij twee doorzoekingen in Venlo zijn zaterdag gegevensdragers, administratie en een contant geldbedrag in beslag genomen.

De Venlonaar was sinds begin 2022 op vrije voeten, in afwachting van zijn strafzaak. De rechtbank in Den Bosch heeft deze schorsing dinsdag opgeheven wegens vluchtgevaar.

30 maanden cel

Afgelopen zomer werd Dori X. nog veroordeeld wegens drugsproductie en witwassen. Hoewel het OM 8 jaar cel had geëist werd hem 30 maanden celstraf opgelegd. Omdat er nog een hoger beroep loopt heeft X. deze straf nog niet uitgezeten.

De (andere) strafzaak Goudhaan begint dinsdag 24 oktober en duurt vier dagen.

Zie ook:

Limburgse Dagobert Duck hoofdverdachte in groot onderzoek