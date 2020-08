OM eist in hoger beroep hogere straf voor doodschieten Daan Hoefs

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep twaalf jaar gevangenisstraf geëist tegen de 31-jarige Mark van S. uit Schijndel. De man wordt ervan verdacht op 25 april 2018 in Schijndel de 26-jarige Daan Hoefs te hebben doodgeschoten. De twee zaten samen in de cocaïnehandel.

Afpersing

Hoefs werd drie keer geraakt in de Renate Rubinsteinstraat, om de hoek van het ouderlijk huis van Van S., nadat het slachtoffer bij hem aan de deur was geweest. De twee hadden een al langer lopende ruzie over geld en de verdachte zou al meerdere keren bedreigd en afgeperst zijn door Hoefs. Er werd meerdere keren betaald, maar de afpersing bleef volgens de verdachte doorgaan.

Voorbedachte raad

Anders dan het OM in eerste aanleg, waar de officier van justitie negen jaar gevangenisstraf voor doodslag eiste, meent de advocaat-generaal in hoger beroep dat er sprake is van voorbedachte raad. ‘Op basis van de verklaringen van verdachte zelf en van getuigen staat wat het OM betreft in voldoende mate vast dat verdachte ruimschoots de tijd heeft gehad om na te denken over de betekenis en gevolgen van zijn voorgenomen daad,’ aldus de advocaat-generaal in zijn requisitoir.

De rechtbank veroordeelde de verdachte in eerste instantie tot moord en legde in oktober 2019 een gevangenisstraf van zes jaar op. Het hof doet naar verwachting uitspraak op 7 september.