OM eist tot 10 jaar cel voor doodslag en wegmaken lichaam Lauranio Bronne

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 29-jarige Hamid B. voor het doodschieten en dumpen van het lichaam van Lauranio Bronne in Amsterdam-Geuzenveld in maart 2021. Jahmal N. (21) en Justin D. (22) hoorden anderhalf jaar cel tegen zich eisen voor het meehelpen met het wegmaken van het lichaam.

Sloot

Op 12 maart 2021 trof een voorbijganger een lichaam aan in een sloot aan de Nico Broekhuysenweg in Amsterdam-Geuzenveld. Uit politieonderzoek bleek dat het om de 22-jarige Lauranio “Lau” Bronne uit Assendelft ging die door een misdrijf om het leven was gekomen. Hij bleek ergens anders te zijn doodgeschoten.

De politie hield in het onderzoek drie verdachten aan op verdenking van betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer: de 29-jarige hoofdverdachte Hamid D. zonder vaste woon- of verblijfplaats, de 21-jarige Jahmal N. uit Krommenie en de 22-jarige Justin D. uit Assendelft.

Hamid D. wordt ervan verdacht het slachtoffer in Assendelft door zijn hoofd te hebben geschoten. De twee andere mannen worden ervan verdacht dat zij hebben geholpen bij het wegmaken van het lichaam.

‘Ongeluk’

Volgens het OM was er een conflict tussen Hamid D. en Lauranio Bronne die met zijn tweeën in de cabine van het busje van een van de medeverdachten zaten om de ruzie uit te praten. De medeverdachten stonden naast het busje toen zij een knal hoorden. Toen bleek dat het slachtoffer door zijn mond was geschoten door Hamid D., die zelf verklaarde dat er sprake was van een ongeluk.

Busje in brand

Het drietal dumpte het lichaam van Bronne vervolgens in een sloot in Amsterdam-Geuzenveld en sloeg daarna op de vlucht naar Antwerpen waar ze hun kleren én het busje probeerden te ontdoen van het bloed van het slachtoffer. In de Antwerpse hotelkamer werd Bronne’s paspoort verbrand. Omdat het niet lukte het busje goed schoon te maken staken ze het terug in Amsterdam in brand.

Verklaring afgestemd

De officier van justitie gelooft niet dat het om een ongeluk ging en zegt dat Hamid D. wist dat het wapen geladen was. D. legde bovendien pas ruim nadat het einddossier compleet was een inhoudelijke verklaring af. Daardoor had hij volgens het OM dus uitgebreid de tijd om zijn verklaring af te stemmen op het dossier en op de verklaringen van de medeverdachten.

Het OM eist tegen hoofdverdachte Hamid D. 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Tegen beide medeverdachten eist het OM 18 maanden cel.