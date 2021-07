OM eist tot 7 jaar cel voor plan om “Noffel” te liquideren

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen tot 7 jaar geëist tegen een groep van 5 verdachten, variërend in leeftijd van 35 tot 50 jaar. Zij zouden in 2015 het plan hebben gehad om topcrimineel Naoufal “Noffel” F. (foto) te liquideren in Berlijn in een koffietentje met de naam Cappuccino.

Omdat Noffel zijn gezicht niet in het koffietentje liet zien, kon het plan niet worden uitgevoerd.

‘God van de motherfuckers’

Het plan om Noffel te liquideren kwam vier jaar later aan het licht nadat beveiligde chatberichten van Ennetcom werden ontcijferd. Die ontsleutelde berichten vormen de basis van het bewijs tegen de vijf verdachten, allen gepokt en gemazeld in de onderwereld. Het Parool citeert uitgebreid uit de geheime berichten tussen de criminelen. ‘ledereen leunt op hem. Zoveel mensen, novel, novel, novel, gewoon een soort god is hij van deze motherfuckers,’ schreef de voortvluchtige vermoedelijke opdrachtgever voor de moord, Salim B., aan zijn compagnon Omar L. Omar L., inmiddels tot levenslang veroordeeld voor het opdracht geven van verschillende liquidaties, zou Naoufal F. dood willen hebben omdat deze achter de beruchte schietpartij in de Staatsliedenbuurt zou zitten – iets waarvoor hij overigens nooit is vervolgd. Bij die schietpartij kwam de broer van Omar L. om het leven.

‘Door ze hoofd als hij ligt’

Aan een andere verdachte Cedric “Bolle” R. schrijft Salim B. (de “Slang”) dat de huurmoordenaars allebei moeten schieten als de motor eenmaal op de standaard staat. ‘Beste is beide schieten, is 3 seconden om op standaard te zetten’. (..) ‘Bro alsjeblieft, schiet ook’. (..) Als ze met 4 man zijn moet je ook schieten. Als 2 man, dan kan alleen je vriend schieten maar hij moet in ze hoofd. (..) Niet denken hij is dood, echt door ze hoofd als hij ligt’.

“Bolle” antwoordt: ‘Komt goed. Hij gaat dood, dat is de hele bedoeling. Hij krijgt sowieso een headshot. (…) Bro, als alles is geregeld, pakken we hem. Als we hem zien, is ie van ons.’

Een half tot één miljoen euro

De groep die in Berlijn kon beschikken over 3 Kalasjnikovs en 2 Glocks zou een half miljoen euro krijgen voor de liquidatie. Salim beloofde Cedric R. volgens justitie gaandeweg extra geld. ‘Bro doe je best aub. lk geef jullie een zware bonus. Meer dan wat je zou krijgen. Die is groter dan die bedrag wat me vriend je zei die bonus. Heel groot.’

Op 9 september 2015 is na weken wachten de conclusie van de betrokkenen dat Naoufal F. niet meer op zal duiken. Ze laten de wapens achter onder het fornuis van het onderduikadres en pakken de trein terug naar Amsterdam.

Strafeisen

Het Openbaar Minsterie eiste dinsdag de volgende celstraffen:

Mimoun B., die doelwit Noffel zou hebben geobserveerd: 7 jaar

Abdelkader B. die de wapens zou hebben geregeld: 5 jaar

Tony D., alias “Ita” zou daadwerkelijk gaan schieten: 7 jaar

Tegen Cedric R. die de liquidatie zou hebben georganiseerd en Djurgen “Sikje” W. die ook in Berlijn op Noffel zou gaan schieten zou het OM ook 7 jaar hebben willen eisen, maar beiden hebben reeds lange celstraffen gekregen voor de vergismoord op dj Jordy Latumahina. Djurgen W. werd in die zaak veroordeeld tot 30 jaar cel, de maximale straf waardoor tegen W. geen extra straf kan worden gevorderd. Cedric R. werd voor de moord op Latumahina veroordeeld tot 26 jaar cel. Tegen hem eiste de officier van justitie 4 jaar cel voor het moordplan in Berlijn.

Ook Tony D. zou overigens betrokken zijn geweest bij de liquidatie van de onschuldige Latumahina. Hij werd door de rechtbank echter vrijgesproken, maar zit in de aanloop van het hoger beroep toch weer vast voor deze zaak.

De verdachten – met uitzondering van Cedric R. – ontkennen in Berlijn te zijn geweest met het plan om Naoufal F. te liquideren. Tony D. zei naar de Duitse hoofdstad te zijn gereisd om 40 à 50 kilo hasj te verkopen. Cedric R. gaf tijdens de rechtszitting maandag toe dat hij had gecommuniceerd over het plan om Naoufal F. te vermoorden, maar dat hij dat had gedaan om ‘geld te pakken’; hij zou het spelletje hebben meegespeeld, maar als puntje bij paaltje zou komen zou hij zich onttrekken. R. tegen de rechters volgens Het Parool: ‘Ik kende Noffel niet persoonlijk, maar kon hem via via waarschuwen zodat hij niet in Berlijn was toen wij daar waren (om hem te liquideren) (…) Het was een hele show, als ik het zo mag zeggen.’

Levenslang

Doelwit Naoufal “Noffel” F. zelf is inmiddels veroordeeld tot levenslang voor het opdracht geven van de moord op Ali Motamed in Almere. Eerder kreeg F. ook 18 jaar gevangenisstraf vanwege de mislukte liquidatie van Peter R. in Diemen, eind 2015. Naoufal F. is de hoogste binnenkomer in de nieuwe Crime Top 100. Hij staat op nummer 8.