OM eist tot acht jaar celstraf voor wapenleveranciers viervoudige moord

Het OM heeft maandag tot acht jaar cel geëist tegen Dennis (33) en Arie (73) van D. en Zizi W. (43) voor het leveren van de wapens, waarmee op 13 november 2018 de viervoudige moord in een growshop in Enschede plaatsvond. Volgens het OM zijn de drie medeplichtig aan de moord.

De hoogste straf van acht jaar werd geëist tegen Zizi W.; zij was volgens het OM de tussenpersoon die bemiddelde tussen de wapenleveranciers uit Sint Willebrord en de drie moordverdachten, tegen wie vrijdag levenslang is geëist.

Vader en zoon

Zizi W. uit Breda is de vriendin van moordverdachte Dejan A. (33). In de periode dat hij op zoek was naar wapens, had hij veelvuldig contact met zijn vriendin. Zij is vervolgens op zoek gegaan naar wapens en kwam uit bij de 73-jarige Arie van D. en zijn 33-jarige zoon Dennis, die twee wapens leverden.

Volop bewijs

Volgens het OM bevat het onderzoek bovendien aanwijzingen dat de vrouw op de hoogte was van de criminele activiteiten van de drie moordverdachten. ‘De vrouw wist dat de 33-jarige verdachte gestrest was, dat hij schulden had. Zij had er rekening mee moeten houden dat de automatische wapens gebruikt zouden worden bij een schietpartij’, aldus de officier van justitie. Het OM beschikt volop over bewijs met telefoontaps en het feit dat Zizi W. met een undercoveragent over de vuurwapens sprak.

Verhaal halen

Meteen na de viervoudige moord zijn de verdachten naar Brabant gereden en hebben tassen vol kleding – vermoedelijk met sporen – achtergelaten bij Zizi W. Ook zijn er op en na de dag van de viervoudige moord ontmoetingen geweest tussen de verdachten, de vrouw en de vader en zoon uit Sint Willebrord. De verdachten klaagden over de geleverde vuurwapens en wilden nieuwe exemplaren geleverd krijgen.

De officier vroeg de rechtbank om de vrouw te veroordelen voor medeplichtigheid en hiervoor een gevangenisstraf van acht jaar op te leggen. De voorlopige hechtenis van Z., die door de rechtbank is opgeheven, moet volgens het OM worden hervat.

Financieel gewin

Als het aan het OM ligt gaan de vader en zoon uit Sint Willebrord 2,5 jaar de cel in wegens wapenhandel. De officier van justitie acht de medeplichtigheid aan de moord niet bewezen. De mannen waren echter ten tijde van de wapenleverantie ook al verdachte in een ander onderzoek naar vuurwapenhandel. Terwijl hun voorlopige hechtenis in dat strafrechtelijk onderzoek geschorst was, hebben ze de wapens geleverd die in Enschede gebruikt zijn. Daarbij hebben ze volgens het OM alleen oog gehad voor hun eigen financieel gewin.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.