OM eist levenslang voor viervoudige moord Enschede

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag een levenslange gevangenisstraf geëist tegen drie mannen voor de viervoudige growshopmoord in Enschede in 2018. Het gaat om Camil A. (59) en zijn zoons Dejan (33) en Denis (34) uit Hengelo. Het OM acht bewezen dat ze op 13 november 2018 vier mannen doodschoten in een pand aan de Van Leeuwenhoekstraat. Justitie spreekt van moord in vereniging.

De slachtoffers waren voormalig growshopeigenaar Artur Sargsyan (34) en restauranthouder Maijkel Akfidan (27) uit Hengelo, mestleverancier Max Klaassen (62) uit Arnhem en Tuan Nguyen (43) uit Enschede, de eigenaar van de growshop. Uit forensisch onderzoek is gebleken dat ze van dichtbij zijn geliquideerd.

“Afgemaakt als beesten”

Het OM: ‘De enige juiste kwalificatie voor de wijze waarop de slachtoffers zijn gedood, is het gebruik van het woord ‘afgemaakt.’ Stuk voor stuk zijn ze – minimaal twee maal – in het hoofd geschoten van dichtbij. Als beesten.’ De verdachten beriepen zich tijdens het proces op hun zwijgrecht.



Wietzaak

De 43-jarige Tuan Nguyen was de eigenaar van de growshop in Enschede waar de moord plaatsvond. Hij had de zaak sinds april 2018 overgenomen van Artur Sargsyan. De twee werden op 20 juni 2018 aangehouden bij een inval in de growshop, waarbij zeventien kilo wiet in beslag werd genomen. Beide mannen werden weer op vrije voeten gesteld. Alleen Nguyen gold op het moment van zijn dood nog als verdachte in de wietzaak. (tekst loopt door na de advertenties).

Tien kogels

Het motief voor de viervoudige moord is onduidelijk gebleven, maar volgens het OM wilden de verdachten geld van Sargsyan. Andere bronnen zeggen dat er een conflict was met Sargsyan over een partij verkeerd geleverde wietstekjes. De andere slachtoffers zijn vermoedelijk als getuigen uit de weg geruimd.

Het OM acht moord in vereniging bewezen. Hoewel uit forensisch onderzoek blijkt dat maar twee mensen geschoten hebben zijn ze “in gelijke mate verantwoordelijk voor de moorden”. ‘Er zijn tien kogels afgevuurd, alle tien van dichtbij en alle tien waren ze raak. Alleen levenslang doet recht aan wat de slachtoffers is aangedaan. Als er toevallig meer personen aanwezig waren geweest in het pand, waren er meer doden gevallen.’

Legio bewijs

Tegen de drie verdachten met Servische roots is volop bewijsmateriaal. Zo zijn ze op camerabeelden te zien in een auto vlakbij de plaats delict ten tijde van de moorden. Ook is er een vingerafdruk van een van de familieleden gevonden op een kogelhuls en zijn er verschillende bloedsporen van een van de slachtoffers in hun auto aangetroffen. Van de beide broers zijn in het pand ook in bloed gezette voetsporen aangetroffen. Op een voedingskabel is dna aangetroffen van een van de broers. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het drietal na de viervoudige moord andere kleding droeg en ineens over een groot contant geldbedrag beschikte.

‘Koel en berekenend’

Het OM: ‘Mensenlevens zijn voor deze verdachten niets waard. Zij kiezen er – koel en berekend – voor om drie levens te nemen van mensen die tegen hun wil getuige zijn geweest van de dood van het eerste slachtoffer.’

Justitie komt maandag met de strafeisen tegen drie medeverdachten, die de wapens zouden hebben geleverd. De rechtbank doet op 6 november uitspraak.

Vorige maand werd bekend dat de drie Servische familieleden uit Hengelo een week voor de viervoudige moord betrokken waren bij een gewelddadige afpersing in het Hengelose havengebied.