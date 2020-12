OM eist verbod op motorclub Caloh Wagoh wegens ‘stortvloed aan geweld’

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Amsterdam-Osdorp gepleit om motorclub Caloh Wagoh in Nederland te verbieden en de vereniging met zijn chapters te ontbinden. ‘Een civiel verbod is noodzakelijk om een einde te maken aan de stortvloed aan gewelddadigheden door Caloh Wagoh en zijn leden,’ aldus het OM.

Liquidaties

Volgens justitie behoort Caloh Wagoh tot de zogenoemde 1% motorcycle clubs, die in verband worden gebracht met criminele activiteiten. Er zou sprake zijn van een stortvloed aan forse incidenten in het korte bestaan van de club, zoals liquidaties en pogingen daartoe, afpersingen, drugshandel, mishandelingen en vuurwapengeweld.

Caloh Wagoh cultiveert volgens het OM “een gewelddadig imago, dat wordt gebruikt voor afpersing en intimidatie”. ‘De club pleegt structureel criminaliteit en faciliteert deze’.

De officieren van justitie in hun pleitnota op zitting:

‘Caloh Wagoh cultiveert een cultuur van wetteloosheid, waarbij het plegen van zware criminaliteit – waaronder geweld, drugsmisdrijven, wapenmisdrijven en afpersing – wordt gestimuleerd, gefaciliteerd en beloond. Het plegen van ernstig geweld voor of namens de club levert een badge op, de ‘casket 1% patch’. Deze verleent een hoge(re) status en stimuleert het plegen van geweld.’

Volgens het OM is er door onder meer het harde sanctiebeleid sprake van extreme loyaliteit van de leden aan de club.

‘Wie de zwijgplicht verbreekt en/of meewerkt met de overheid, in het bijzonder met politie en justitie, weet dat verstoting uit de club volgt en dat dit met grof geweld gepaard zal gaan. Daarbij moet worden gevreesd voor de eigen veiligheid en de veiligheid van naasten.’

Het valt het OM op dat het bij de verdachte en betrokken Caloh Wagoh-leden bij liquidaties en beschietingen bijna uitsluitend gaat om bestuursleden, de zogenoemde Junta Nacional, de National Guard en de kaderbesturen van chapters. Meerdere van deze National Guards, samen met leden van de Junta Nacional, zijn verdachten in de verschillende deelonderzoeken naar (pogingen tot) liquidaties en beschietingen in onderzoek Eris.

‘Kantje boord’

Het OM ziet dat leden van de club zowel als opdrachtgevers als in de rol van uitvoerders betrokken zijn bij ernstige gewelddadigheden die zich veelal afspelen in de openbare ruimte.

‘De veiligheid van onschuldige burgers wordt daarmee regelmatig in gevaar gebracht. Zo was het in de zomer van 2017 in Doorn net kantje boord, toen een huis van een willekeurig gezin werd beschoten en een kogel een gat boorde op hoofdhoogte in een stoel.’

Ook zijn er volgens justitie diverse videoclips en foto’s van Caloh Wagoh in omloop waarin “wordt gekoketteerd met een snoeihard, nietsontziend, onaantastbaar imago”. Daarbij blijft het niet bij loze kreten of dreigementen alleen.

‘De teller staat, ter illustratie, inmiddels op veertien schietincidenten waaronder twaalf (pogingen tot) liquidaties en twee beschietingen in de openbare ruimte (de eerder genoemde incidenten in Doorn en de beschieting van het Panoramagebouw met een antitankwapen) waar één of meerdere Caloh Wagoh-leden bij betrokken zijn.’

Mocht de club na een civiel verbod door de rechter, overgaan tot voortzetting onder een andere naam, dan is dat een strafbaar feit dat zal worden vervolgd. Voortzetting van een verboden organisatie is strafbaar.

Donderdag en vrijdag zijn er in de rechtbank op Schiphol weer zittingen tegen in totaal 20 verdachten in het Eris-proces rond Caloh Wagoh-leden, dat draait om onderwereldmoorden en pogingen daartoe. Hoofdverdachte in dat proces is Delano “Keylow” R., president van de motorclub.