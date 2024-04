OM eist zes jaar cel voor aanslag op huis Amsterdam-Noord

Connect on Linked in

Voor de rechtbank in Amsterdam heeft de officier van justitie zes jaar cel geëist voor het tot ontploffing brengen van een explosief en brandstichting in de nacht van 28 december 2022 bij een woning in Amsterdam-Noord. De 23-jarige Gavannio F. uit Amsterdam-Zuidoost staat er voor terecht.

Wapenbezit

De man wordt ook verdacht van wapenbezit en van brandstichting in een auto eerder diezelfde nacht, en ook van brandstichting in een brievenbus van een woning en in een auto in Almere op 8 december 2022.

Het Openbaar Ministerie vindt een celstraf onvoldoende. De officier eist ook een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel.

Twee mannen

Eerder heeft de Amsterdamse rechtbank al twee mannen veroordeeld voor betrokkenheid bij de explosie, aan de Nesserton in Amsterdam-Noord. De man die nu voor de rechter staat, zou het explosief daadwerkelijk tot ontploffing hebben gebracht.

In de woning verbleef volgens Het Parool rapper Bastosz.

Beelden deurbel

Na de explosie aan de Nesserton heeft de politie camerabeelden in de omgeving veiliggesteld. Op die beelden was rond het tijdstip van de explosie een auto te zien waar twee personen uitstapten. De verdachte die vandaag voor de rechter stond bleek ook te zien te zijn op de beelden die door de deurbel van de woning waar de explosie had plaatsgevonden waren geregistreerd.

A8

Iets later diezelfde nacht hield de politie een auto op de A8 staande wegens opvallend rijgedrag. In de auto zagen de agenten na staande houding een vuurwapen liggen. Uit nader onderzoek bleek dat het dezelfde auto was die eerder die nacht in de buurt van de Nesserton had gereden. Het signalement van de twee inzittenden kwam bovendien overeen met de twee personen op de camerabeelden.

Onderzoek aan de telefoons van beide verdachten leidde onder meer naar Snapchat-berichten waarin de twee mannen contact hadden over het voorbereiden van de explosie. Het onderzoek aan de telefoon van de man die vandaag voor de rechter staat, leidde ook naar de brandstichting in een auto eerder die nacht en naar de brandstichtingen in Almere op 8 december 2022.

Vete

Rapper Bastosz, of Lusherno del P., heeft al jaren een vete met leden van gangsterrapformatie Zone6 uit de wijk Holendrecht in Amsterdam-Zuidoost.

Gavannio F. kent meerdere leden van Zone6, maar was zelf naar eigen zeggen van 2017 tot 2022 lid van drillrapgroep KSB (Kikkenstein Bende), ook uit Zuidoost.

Zone6 is het rapgroepje waar ook JoeyAK een van de leiders van is. Tegen deze Joël H. is deze week in hoger beroep 4,5 jaar cel geëist voor onder meer een ontvoering.

De in februari doodgeschoten rapper Bigidagoe wordt ook gerekend tot Zone6.