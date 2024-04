OM eist in hoger beroep 4,5 jaar cel tegen rapper JoeyAK

Print This Post

Het Openbaar Ministerie heeft voor het Amsterdamse gerechtshof maandag in hoger beroep 4,5 jaar cel tegen Joël H. (alias “JoeyAK”) geëist voor de ontvoering en mishandeling van een vrouw. Van de rechtbank kreeg H. eerder ruim drie jaar cel. Het Openbaar Ministerie stelde hoger beroep in.

Almere

Op 31 december 2019 nam een groepje mannen de vrouw en haar kinderen mee vanuit een woning in Amsterdam naar Almere. Daar werd ze in een appartement samen met haar jonge kinderen vastgehouden. Ze werd mishandeld met een vuurwapen en de ontvoerders overgoten haar met kokend heet water. H. verdacht haar ervan geld van hem te hebben gestolen.

Bigidagoe

JoeyAK is een van de leiders van het rapgroepje Zone 6 uit de wijk Holendrecht in Amsterdam-Zuidoost en zit nu in de cel.

In maart kreeg hij vier jaar cel voor de ontvoering van rapper Kobus L.. In 2022 dwongen H. en anderen L. in een bestelbusje en reden met hem rcihjting Den Haag. Onderweg werd L. bestolen en urenlang mishandeld.

Medeverdachte in die zaak was Danzel Silos (rapper Bigidagoe). De zaak tegen Bigidagoe strandde. Hij werd in februari achter station Amsterdam-Sloterdijk doodgeschoten.

