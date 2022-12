OM eist zeven jaar cel tegen ex-advocaat Youssef Taghi

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag zeven jaar gevangenisstraf geëist tegen voormalig advocaat Youssef Taghi (39), de neef van Ridouan Taghi. Volgens justitie was Youssef Taghi de onmisbare schakel binnen de criminele organisatie van zijn neef.

Volgens het OM maakte Youssef Taghi niet alleen deel uit van de criminele organisatie die geleid werd door zijn neef, maar was zijn rol cruciaal in de voorzetting ervan nadat Taghi in december 2019 in de EBI terechtkwam. Hij zorgde ervoor dat de organisatie door kon draaien en verdiende er ook aan, aldus het OM.

Ontsnappingspoging

Youssef Taghi stond Ridouan enkele maanden bij als advocaat. Vanaf maart 2021 bezocht hij zijn neef vaak in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Volgens het OM maakte Youssef zich schuldig aan “een scala aan ernstige feiten”, waaronder een gewelddadige ontsnappingspoging uit de EBI. Het feit dat Taghi zich als advocaat met criminele activiteiten bezighield ziet justitie als strafverzwarend.

Youssef Taghi zou ook berichten van zijn neef naar buiten hebben gesmokkeld. Daardoor kon Ridouan Taghi volgens het OM zijn criminele organisatie vanuit de gevangenis aan blijven sturen. Het OM zegt dat de rol van Youssef Taghi verder ging dan die van boodschappenjongen.

‘Millimeter voor millimeter’

De van ambtsmisbruik verdachte ex-advocaat Youssef Taghi legde woensdag voor het eerst in het openbaar een verklaring af. Dat deed hij voor de rechtbank in Amsterdam tijdens de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van zijn zaak. Hij zei in het begin nog helemaal geen dreiging of gevaar te hebben gezien.

‘Ik werd eerst op mijn gemak gesteld. Ridouan en ik hadden elkaar 15 jaar niet gezien. Dan vraag je hoe gaat het met die en hoe gaat het met die? Maar het was sluipend gif. Millimeter voor millimeter ben ik erin getrokken’. Vanaf eind augustus wilde hij eruit, maar dat ging volgens hem toen niet meer. Over concrete bedreigingen spreekt hij niet.

Hij verklaarde ook dat hij deelgenoot werd gemaakt van bepaalde informatie “die je niet wilt weten, maar het wordt je wel medegedeeld”.

Niet bang

Het OM gaat daar niet in mee. Uit onderschepte gesprekken tussen de twee familieleden blijkt volgens het OM dat de ex-advocaat niet bang was bepaalde verzoeken van zijn neef te weigeren. Als de druk echt reëel was, dan zou Youssef Taghi een enorm risico hebben genomen door bepaalde zaken die zijn neef van hem vroeg, te weigeren. Volgens het OM had Youssef die ruimte.

De rechtbank doet op 23 januari 2023 uitspraak in de zaak.

Arrestatie

Youssef Taghi werd op 8 oktober 2021 gearresteerd tijdens een bezoek aan de EBI in Vught. De politie had geluidsopnames en beeldmateriaal gemaakt van heimelijke communicatie die hij daar bleek te onderhouden met zijn neef. De ex-advocaat had vanaf maart 2021 toegang tot de EBI.