OM: groep pleegde gewapende overvallen in Noord-Holland, één met fatale afloop

Het Openbaar Ministerie in Noord-Holland houdt zeven verdachten van 26 tot 39 jaar verantwoordelijk voor zeven gewapende overvallen, waarvan één met dodelijke afloop. De gewelddadige overvallen werden gepleegd in wisselende samenstelling. Dinsdag vindt bij de rechtbank in Alkmaar de eerste pro-formazitting in de zaak plaats.

Samenhang

Volgens het OM is er sprake van onderlinge samenhang tussen meerdere overvallenonderzoeken en de daarin aangemerkte verdachten. De overvallen werden vooral gepleegd in de kop van Noord-Holland: Noord-Scharwoude, Heerhugowaard, Berkhout, De Goorn, Nieuwe Niedorp en Avenhorn. Eén overval vond plaats in het Gelderse Dreumel. De overvallen vonden plaats in augustus en december 2020 en in januari, juni en juli 2021.

Zeer gewelddadig

Justitie is van mening dat de groep verdachten zeer gewelddadig te werk ging. De verdachten sloegen in het holst van de nacht toe en gebruikten vuurwapens en ook ander geweld. Bij een gewapende woningoverval in Avenhorn op 7 januari 2021 raakte de bewoner zwaargewond door vuurwapengeweld.

Dodelijke afloop

Een andere woningoverval in Berkhout kende zelfs een fatale afloop. Hierbij kwam op 14 juni 2021 de 72-jarige bewoner Sjaak Groot om het leven. Het OM houdt daarvoor zes verdachten verantwoordelijk. Vijf van hen zitten in voorlopige hechtenis: een 28-jarige man uit Alkmaar, een 38-jarige man uit Rotterdam, een 29-jarige man uit Noord-Scharwoude, een 26-jarige man uit Obdam en een 30-jarige man uit Opmeer. De zesde verdachte, een 39-jarige vrouw uit Rotterdam, zit niet meer vast.

Ouder echtpaar zwaar mishandeld

Bij een gewapende woningoverval op 8 augustus 2020 in De Goorn (gemeente Koggenland) werd een ouder echtpaar in hun boerderij bedreigd en ernstig mishandeld. Het OM houdt daarvoor drie mannen verantwoordelijk: de 29-jarige man uit Noord-Scharwoude, de 30-jarige man uit Opmeer en een 27-jarige man uit Heerhugowaard.

Tankstation

Een dag later, op 9 augustus 2020, vindt een gewapende overval plaats op een tankstation in Nieuwe Niedorp (gemeente Hollands Kroon). De verdachten bedreigen daar een 18-jarige medewerker met een vuurwapen en vertrekken met sigaretten en de kassalade. Voor deze overval zit één verdachte vast: de 26-jarige man uit Obdam. Het OM sluit niet uit ook andere verdachten voor deze overval te vervolgen.

Bij gewapende woningovervallen in Dreumel (op 30 december 2020) en Heerhugowaard (op 4 juni 2021) werden onder andere grote sommen geld, sieraden en twee auto’s buitgemaakt. Bij een woningoverval in Noord-Scharwoude, op 22 juli 2021, werd wederom geschoten door de verdachten.

Grote impact

Volgens het OM hebben de omvang en ernst van de feiten grote impact (gehad) op de slachtoffers, nabestaanden en overige bewoners uit het gebied. De slachtoffers waanden zich veilig, thuis slapend in hun eigen bed, maar werden in het holst van de nacht in hun huis overvallen, vastgebonden, toegetakeld en beroofd van waardevolle bezittingen.

Politie en OM deden langdurig en intensief opsporingsonderzoek naar de groep verdachten.

Zittingen

De pro-formazittingen in de samengevoegde zaak vinden plaats op 25 en 31 oktober en 8 november. De bedoeling is dat bij de pro-formazitting in januari 2023 alle verdachten tegelijkertijd voor de rechtbank komen. Het OM sluit niet uit dat daar nieuwe feiten aan de huidige verdenkingen zullen worden toegevoegd.

Het streven van het OM is om in het laatste kwartaal van 2023 de inhoudelijke behandeling te laten starten van alle samengevoegde dossiers.