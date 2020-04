OM: haren van wild zwijn geen bewijs in gruwelmoord

Connect on Linked in

Volgens het Openbaar Ministerie is er een haar van verdachte Matthias M. (43) gevonden in een zak waar ook lichaamsdelen van de in 2010 in stukken gezaagde Halil Erol (36) zaten. Ook bewoog na de dood van Erol zijn mobiele telefoon mee met die van de verdachte. Dat bleek op een tussentijdse zitting in het proces tegen M. die Erol zou hebben vermoord en in stukken gezaagd. Dierenharen op spades die in de schuur van de verdachte zijn gevonden zijn geen belastend bewijs.

IKEA-stoel

Het Dagblad van het Noorden schrijft dat de haar is gevonden in een hoes van een IKEA-stoel waar de armen (zonder handen), bovenbenen en voeten van Erol in zijn aangetroffen. De IKEA-zak is op 22 juni 2010 gevonden in de Steenwijker Aa bij Eesveen. Verderop, in de bossen van het natuurgebied De Kiersche Wijde bij Wanneperveen zou Matthias M. een deel van de romp van Erol hebben begraven in een daar aangetroffen dekbedovertrek. De romp is op 31 januari 2013 door twee wandelaars ontdekt.

Wild zwijn

Volgens RTV-Oost zijn op een van de plekken waar lichaamdelen zijn gevonden haren van een wild zwijn gevonden. Op spades uit de schuur van de verdachte zaten ook haren van een dier. Maar die haren komen niet overeen met die van de plaats delict.

Wel belastend voor M. zijn haren van hem en zijn vriendin die zijn aangetroffen op de dekbedhoes waarin onder meer de romp van Erol was verpakt. Ook zaten zijn haren op de IKEA-stoelhoes.

Hoe de Steenwijker om het leven is gekomen is de vraag. Door de wijze waarop het lichaam is aangetroffen is volgens justitie de doodsoorzaak niet meer eenduidig vast te stellen. M. ontkent betrokkenheid bij de moord.

Telefoons

Op 6 februari 2010 had Halil Erol voor het laatst contact met zijn ex-vrouw. Erol kwam tegen het middaguur bij de woning van M. en diens vriendin in Meppel waar ook Erols ex-vrouw en twee kinderen aanwezig waren. De politie denkt dat M. tussen 12.00 en 13.00 Erol heeft vermoord. Daarna bracht hij de ex van Erol en de kinderen terug naar hun huis in Steenwijk.

De telefoon van Erol was bij de Havelterberg in Havelte, tussen Meppel en Steenwijk, aangestraald. De politie linkt op die momenten ook de mobiele telefoon van Matthias M. aan deze locaties. Een dag later had de mobiele telefoon van Erol contact gezocht met de telefoon van zijn ex-vrouw. Zijn mobiele telefoon bevond zich toen in de buurt van Zevenaar bij de grensovergang met Duitsland, net als de telefoon van M..

M. blijft in voorlopige hechtenis. Het Pieter Baan Centrum werkt aan een rapport over M.. Ex-tbs’er M. werd overigens in 1997 veroordeeld voor het doodschoppen van een jonge vrouw. De twee vriendinnen die eerder werden aangehouden zijn vrij, ook een man is op vrije voeten.

Zie de voorgaande berichten:

Nieuw dna-bewijs in moordzaak Halil Erol

OM: ‘Meerdere bewijzen in moordzaak Halil Erol’

Vrouw opgepakt in moordzaak Halil Erol