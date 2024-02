OM maakt procesafspraken met ‘witwasfamilie’, tot zes jaar cel geëist

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie is donderdag met vier leden van de Amsterdams-Surinaamse familie Basnoe gevangenisstraffen tot zes jaar en schikkingen tot bijna vijf miljoen euro overeengekomen. De vier familieleden worden onder meer verdacht van gewoontewitwassen en ondergronds bankieren. De familie opereerde vanuit een bedrijfspand in Amsterdam-Zuidoost dat volgens het OM als het hoofdkwartier fungeerde.

De hoofdverdachte en leider van de organisatie, de 54-jarige Imranalie Basnoe heeft ingestemd met de hoogste ontnemingsschikking van 4,9 miljoen en een gevangenisstraf van zes jaar. Het OM heeft beslag gelegd op zijn vermogen dat het grootste bleek. Zonder de procesafspraken zouden de strafeisen ongeveer een derde hoger hebben gelegen. Tegen de andere drie familieleden waarmee procesafspraken zijn gemaakt, is het OM strafeisen overeengekomen van twee tot vier jaar cel.

Negentig miljoen euro

Met drie familieleden is het OM niet tot afspraken gekomen. Tegen hen zijn donderdag straffen tot 40 maanden geëist en forse geldboetes. Volgens het OM heeft de familie zich schuldig gemaakt aan ruim negentig miljoen euro aan ondergronds bankieren.

Cash en bitcoins

De familie opereerde vanuit een bedrijfspand in Amsterdam-Zuidoost dat volgens justitie als het hoofdkwartier diende. Daarnaast werden panden gebruikt in onder meer Amsterdam-Zuid (de Pijp) en in Amsterdam-Oost. Behalve handel in cash geld bleek de familie ook te handelen in cryptovaluta, zoals bitcoins. De organisatie was al vele jaren actief. Het OM denkt zelfs al 16 tot 20 jaar.

Het onderzoek naar de familie startte eind 2019 na een tip van het Team Criminele Inlichtingen (TCI), waarin werd aangegeven dat meerdere leden van een familie al vele jaren in het ondergronds bankieren zouden zitten en grote geldbedragen zouden witwassen.

Actiedag

In april 2022 werden na uitgebreid onderzoek elf verdachten aangehouden en is in zestien panden gezocht in Diemen, Amsterdam en Almere. Er is toen bijna anderhalf miljoen euro cash geld aangetroffen. Verder zijn er luxe goederen in beslag genomen, zoals dure horloges en voertuigen. Ook werden meubels met verborgen ruimten met daarin cash geld, en een geldtelmachine aangetroffen. Het onderzoek naar de familie is breed opgepakt. Bij de actie waren 225 mensen van politie, OM, Douane, gemeente Amsterdam, RIEC en specialisten van Defensie betrokken.

‘Niet koosjer’

Uit het onderzoek is gebleken dat de verdachten zelf geen direct geweld pleegden en beweerden dat ze alleen betrokken waren bij economische misdrijven. Maar volgens het OM ondersteunden ze eigenlijk criminelen die zich bezighielden met de import en verkoop van grote hoeveelheden cocaïne en over veel drugsgeld beschikten. En wist een aantal leden dat heel goed. Of in ieder geval dat de afkomst van de gelden ‘niet koosjer was’, zoals één van hen toegaf op zitting.

Het onderzoek heeft volgens het OM aangetoond dat de rol van bankiers die het geld tussen kopers en verkopers van drugs regelen, bijna even belangrijk is als de daadwerkelijke drugshandel zelf. Zonder geld is er geen handel, en zonder bankiers is er geen geld, stelde het OM donderdag op zitting.

Panden gesloten

In de nasleep van de actiedag zijn op last van de burgemeester de drie ‘handels’-panden van de familie in Amsterdam gesloten. Het gaat om een reisbureau in de Pijp, een tropische winkel in Oost en een bedrijfspand in Zuidoost.

De Belastingdienst heeft naar aanleiding van het onderzoek aan vier verdachten aanzienlijke aanslagen en boetes opgelegd voor de inkomsten die zij uit witwassen hadden genoten. Deze aanslagen heeft het OM bij drie van de verdachten in de procesafspraken betrokken.

De rechtbank doet op 1 juli 2024 uitspraak.