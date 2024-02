OM: medewerker Amsterdams havenbedrijf werkte voor coke-importeurs

Connect on Linked in

Zes jaar cel heeft het Openbaar Ministerie vrijdag voor de Amsterdam rechtbank geëist tegen een man van 34 jaar uit Almere voor betrokkenheid bij het voorbereiden van cocaïne-importen en cocaïnehandel via de haven van Amsterdam. De verdachte werkte bij een overslagbedrijf in de Amsterdamse haven.

Misbruik

De officier van justitie denkt dat hij voor criminelen informatie checkte en doorgaf. Hij had volgens de officier een sleutelpositie en maakte daar misbruik van om drugsinvoer te faciliteren. Hij toegang tot IT-systemen en beveiligde gebieden en kennis over de logistiek in de haven.

Groepschats

Als bewijs heeft het Openbaar Ministerie ontsleutelde berichten van groepschats van Sky ECC uit 2020 in het dossier aangevoerd. In de chats werd gesproken over de schepen die het overslagbedrijf ging afhandelen, en wanneer die arriveerden. Er zijn ook chats waarin gesproken wordt over controles, ‘kilo’s’, de investeringen en ‘mensen die te vertrouwen zijn’.

Nog steeds actief

De havenmedewerker zou lijsten met namen van schepen en foto’s van plattegronden door hebben gegeven.

In 2022 werden de Sky-berichten in 2020 door de politie leesbaar gemaakt en werd een opsporingsonderzoek naar hem ingesteld. Toen bleek dat hij op dat moment nog steeds actief was voor drugsorganisaties, aldus justitie.

In de berichten verwees de verdachte naar de ‘werkers’ waarmee hij contact had en die hij kon inzetten en tevreden moest houden.

MDMA

Tijdens een observatie in maart 2023 werd door de recherche waargenomen dat hij zes kilo MDMA overhandigde, hij was kennelijk ‘de schakel tussen twee koeriers’.

In 2022 werd 1522 kilo cocaïne onderschept in de havenregio van Amsterdam. De laatste tien jaar is de import van cocaïne via de IJmond gegroeid. Uit criminologisch onderzoek is gebleken dat het toezicht in het havengebied van Noord-Holland tekortschiet.

