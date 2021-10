OM: Nieuw bewijs in zwembadmoord ondersteunt verklaringen kroongetuige

Connect on Linked in

Volgens het Openbaar Ministerie is er in de zaak van de huurmoord op Jan Elzinga in Marum (2012) nieuw bewijs gevonden. Het gaat om stiekem opgenomen communicatie tussen de verdachten en telefoonberichten tussen de kroongetuige en de familie van het slachtoffer.

Het Openbaar Ministerie vindt dat het nieuwe bewijs – dat mede werd verkregen door de inzet van een undercover-agent – de verklaringen van kroongetuige Jan-Willem P. ondersteunt. De liquidatie van Jan Elzinga staat ook bekend als de zwembadmoord.

Schutter

In de zaak zijn inmiddels twee mannen veroordeeld. De schutter Pascal E. kreeg vijftien jaar. Jan-Willem P. kreeg als opdrachtgever 2o jaar cel. P. hield tijdens het proces zijn kaken op elkaar, maar enige tijd na zijn veroordeling deed hij toch een boekje open over de moord – in ruil voor strafvermindering. P. werd kroongetuige en verklaarde dat niet hij, maar Monique H. – de vrouw van Jan Elzinga – en haar broer de opdrachtgevers zouden zijn van de liquidatie. Reden: Monique H. zou stelselmatig zijn mishandeld door Elzinga.

Broer

De kroongetuige overlegde de politie twee telefoons met app-gesprekken die hij vanuit de gevangenis had gehad met Marcel H., de broer van Monique. Volgens deze gesprekken zou hun moeder Coby van der L. een wapen hebben gehaald of hiervoor hebben betaald bij een man uit Kampen: Johan L.. Deze man uit Kampen was ook diegene die de familie in contact bracht met P., die eveneens in Kampen woonde, zo meldt RTV Drenthe.

Druppel

Op basis van de verklaringen van de kroongetuige en de app-berichten werd onder de naam ‘Druppel’ een nieuw onderzoek gestart naar de moord op Elzinga. Daarbij werd ook een undercover-agent ingezet. Die deed zich voor als iemand die met Jan-Willem P. in de gevangenis had gezeten. De undercover overhandigde aan Coby van der L. een van de telefoons waarop de belastende communicatie stond. Monique H., haar broer Marcel en haar moeder Coby werden vervolgens afgeluisterd.

‘Niet happen’

Uit de afgeluisterde gesprekken bleek dat Monique H. de telefoon naar de politie wilde brengen. Moeder Coby wilde alleen de telefoon wegbrengen wanneer er geen gevolgen zouden zijn voor Marcel. Marcel riep op zijn beurt ‘Niet happen, happen is bekennen. Dan gaat een beerput open.’ Hij wilde liever eerst met hun contact in Kampen praten, aldus RTV Drenthe.

In juli 2021 werden de drie familieleden en Johan L. uit Kampen opgepakt. Ze ontkennen betrokkenheid bij de moord op Jan Elzinga. Marcel H. tegenover de rechter in een inleidende zitting: ‘P. zocht vanuit de gevangenis contact met mij, maar ik wilde niets met hem te maken hebben.’

Vorige week kondigde de advocaat van Monique H. aan dat hij een recherchebureau onderzoek wil laten doen naar de de deal tussen de kroongetuige en het OM.